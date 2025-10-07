Stadt Wien zum „TOP Lehrbetrieb“ gekürt

Wien (OTS) -

Wiens hohe Qualität in der Lehrlingsausbildung schlägt sich in einer weiteren Auszeichnung nieder: Am Wochenende wurde das Wiener Magistrat zum „TOP Lehrbetrieb 2025“ gekürt, dem Gütesiegel der Kronen Zeitung. „Wir sind stolz darauf, Lehrlingen in der Stadt Wien die besten Rahmenbedingungen bieten zu können“, betonen Bürgermeister Michael Ludwig und Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die Lehrlingsausbildung ist ein wichtiger Eckpfeiler der hohen Servicequalität unserer Stadt – umso mehr freut uns diese Auszeichnung!“

Das Gütesiegel der Kronen Zeitung „TOP Lehrbetrieb“ 2025 wird an Unternehmen verliehen, die höchste Standards in Qualität, Service und Kundenzufriedenheit erfüllen. „Unsere laufenden Bemühungen, innovative Lösungen anzubieten und gleichzeitig Nachhaltigkeit zu fördern, haben uns diese Anerkennung eingebracht“, ist Jürgen Czernohorszky überzeugt.

Viele Preise für Wiener Lehrlinge

Wiener Lehrlinge haben darüber hinaus bei unterschiedlichsten Lehrlings-Wettbewerben viele Preise abgeräumt: So gab es zuletzt zum Beispiel Landessiege beim Berufswettbewerb in den Bereichen Tischler, Karosseriebautechniker oder beim Jugendredewettbewerb

Derzeit läuft auch die Suche nach neuen Lehrlingen: Bis 31. Dezember kann man sich unter jobs.wien.gv.at/lehre bewerben.