  • 07.10.2025, 08:15:33
  • /
  • OTS0014

REMINDER: EINLADUNG ZUR VIENNALE PROGRAMM-PRESSEKONFERENZ 2025

Wien (OTS) - 

Anlässlich der bevorstehenden 63. Viennale (16. bis 28. Oktober 2025) laden wir Sie noch einmal herzlich ein zur

Programm-Pressekonferenz der Viennale 2025

Ihre Gesprächspartner:innen bei der Pressekonferenz:

Veronica Kaup-Hasler - Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
Eva Sangiorgi - Viennale Direktorin
Michael Loebenstein - Direktor des Österreichischen Filmmuseums
Florian Widegger - Leitung Programm Metro Kinokulturhaus

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Viennale Programm-Pressekonferenz 2025

Datum: 07.10.2025, 18:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Metro Kinokulturhaus
Johannesgasse 4
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Viennale Presse
Fredi Themel
Telefon: 01526594730
E-Mail: presse@viennale.at
Website: www.viennale.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright