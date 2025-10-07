- 07.10.2025, 08:15:33
REMINDER: EINLADUNG ZUR VIENNALE PROGRAMM-PRESSEKONFERENZ 2025
Anlässlich der bevorstehenden 63. Viennale (16. bis 28. Oktober 2025) laden wir Sie noch einmal herzlich ein zur
Programm-Pressekonferenz der Viennale 2025
Ihre Gesprächspartner:innen bei der Pressekonferenz:
Veronica Kaup-Hasler - Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft
Eva Sangiorgi - Viennale Direktorin
Michael Loebenstein - Direktor des Österreichischen Filmmuseums
Florian Widegger - Leitung Programm Metro Kinokulturhaus
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Viennale Programm-Pressekonferenz 2025
Datum: 07.10.2025, 18:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Metro Kinokulturhaus
Johannesgasse 4
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Viennale Presse
Fredi Themel
Telefon: 01526594730
E-Mail: presse@viennale.at
Website: www.viennale.at
