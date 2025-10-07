  • 07.10.2025, 08:07:06
Kitzsteinhorn startet in die Skisaison

Am 11. Oktober gehts los

Am Kitzsteinhorn laufen die Vorbereitungen für den Skistart am 11. Oktober auf Hochtouren.
Kaprun (OTS) - 

Mit Beginn des Herbstskibetriebs am 11. Oktober läutet das Kitzsteinhorn die Skisaison 2025/26 ein. Frische Schneefälle und anhaltend kühle Temperaturen bereiten zusammen mit dem bewährten Schneemanagement beste Bedingungen auf über 2.500 Metern. „Dank der Schneefälle in der vergangenen Woche und dem großartigen Einsatz unseres Teams starten wir planmäßig in die neue Skisaison. Wir freuen uns, unseren Gästen bereits jetzt erste Wintersporterlebnisse zu bieten", so Thomas Maierhofer, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG. Neben perfekt präparierten Pisten bis zum Alpincenter öffnet der Glacier Park auf 2.900 Metern mit einem ersten Angebot.

Saisonkarten-Vorverkauf

Die Saisonkarten sind ab dem 11. Oktober gültig und an allen Seilbahnkassen sowie online unter kitzsteinhorn.at/shop zum Vorverkaufspreis erhältlich.

Kitzsteinhorn Ski & Board Test

Am Samstag, 8. und Sonntag, 9. November haben Wintersportbegeisterte die Möglichkeit, die neuesten Ski- und Snowboard-Modelle führender Marken wie Atomic, Blizzard und Nitro kostenlos zu testen. Die Ausgabe des Testmaterials erfolgt beim Alpincenter. Die Veranstaltung bietet die ideale Gelegenheit, die Highlights der kommenden Saison direkt auf den Gletscherpisten auszuprobieren und das passende Equipment zu finden.

Rückfragen & Kontakt

Gletscherbahnen Kaprun AG
Mag. (FH) Christian Hörl
Marketing & Sales Leitung
+43 6547 8700-179
christian.hoerl@kitzsteinhorn.at
www.kitzsteinhorn.at

