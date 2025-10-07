Einladung zum Vortrag am 22.10.2025 zum Thema "Glasfaser- mehr als schnelles Internet. Lebenswichtige Messdaten beim Katastrophenschutz"

Wien (OTS) -

Glasfaser spielt eine immer zentralere Rolle im modernen Katastrophenschutz und entwickelt sich zunehmend zu einer Schlüsselrolle beim Thema Sicherheit und Vorsorge. Dank innovativer Glasfaser-Sensorik können heute Brücken, Staumauern, Flüsse, Straßen oder Tunnels in Echtzeit überwacht und mögliche kostenintensive Folgeschäden frühzeitig erkannt werden. Diese Entwicklung eröffnet Gemeinden neue Möglichkeiten, ihre Infrastruktur zu schützen und die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen.

Im Vortrag, der in Kooperation mit der Technischen Universität Graz abgehalten wird, sprechen wir darüber, wie Glasfaser-Sensorik in der Praxis eingesetzt werden kann und welche Chancen sich dadurch beim Katastrophenschutz einer Gemeinde ergeben.

PROGRAMM

15:30 Uhr: Offizielle Eröffnung & Begrüßungsworte

15:50 Uhr: Impulsvortrag „Glasfaser als Sensor“

16:10 Uhr: Impulsvortrag „Sensor-Praxisbeispiel“

16:30 Uhr: Podiumsrunde

GÄSTE

L. Strasser , Technische Universität Graz

, Technische Universität Graz G. Podebradsky , Breitbandkoordinator Burgenland

, Breitbandkoordinator Burgenland C. Gebeshuber , Fachbereichsleitung Katastrophenschutzplanung Land Steiermark

, Fachbereichsleitung Katastrophenschutzplanung Land Steiermark A. Hofer , Bürgermeister Lafnitz

, Bürgermeister Lafnitz H. Jöbstl , Geschäftsführer sbidi - Steirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft

, Geschäftsführer sbidi - Steirische Breitband- und Digitalinfrastrukturgesellschaft H. Tauber , Geschäftsführer öGIG

, Geschäftsführer öGIG B. Stockinger, öGIG Business & Cooperation Manager

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung.

Glasfaser - mehr als schnelles Internet. Lebenswichtige Messdaten beim Katastrophenschutz.

Datum: 22.10.2025, 15:30 Uhr - 22.10.2025, 17:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Kulturzentrum Oberschützen – Kammermusiksaal

Hauptplatz 8

7432 Oberschützen

Österreich

URL: https://oegig.at/news/lebenswichtige-messdaten-beim-katastrophenschutz/