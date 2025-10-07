20 Jahre Restaurant MICHLS. Jubiläumsfeier mit Altbürgermeister Dr. Michael Häupl & Haubenkoch Robert Letz

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Vertreter:innen von Presse und Medien,

wir laden Sie herzlich zur Jubiläumsfeier „20 Jahre Restaurant MICHLS“ ein.

Am 15. Oktober 2025 feiert das Restaurant MICHLS im 1. Wiener Gemeindebezirk sein 20-jähriges Bestehen. Als sozialökonomischer Betrieb (SÖB) von wienwork steht das MICHLS seit zwei Jahrzehnten für gelebte Inklusion, Genusskultur und soziale Verantwortung.

Zum Jubiläum dürfen sich die geladenen Gäste auf ein besonderes Erlebnis freuen: Altbürgermeister Dr. Michael Häupl, Namenspatron des MICHLS sowie Präsident der Volkshilfe Wien, wird gemeinsam mit Haubenkoch Robert Letz ein festliches Jubiläumsmenü kredenzen.

Seit seiner Gründung hat das MICHLS in 20 Jahren weit mehr geleistet als kulinarische Qualität: Es ist ein Sprungbrett für ehemals langzeitarbeitslose Menschen zurück in den Arbeitsmarkt.

18:00h: Foto-/Videotermin mit Dr. Michael Häupl und Robert Letz

Schaukochen MICHLS Jubiläumsmenü in der MICHLS Küche

Im Anschluss an ein kurzes Schaukochen: Interviewmöglichkeiten

19:00h Begrüßung/Ansprachen: Mag. Christoph Parak (Geschäftsführer wienwork) Mag. Winfried Göschl (Landesgeschäftsführer AMS Wien) Dr. Michael Häupl (Präsident der Volkshilfe Wien und Altbürgermeister von Wien) Moderation: Eser Akbaba

Was Sie noch erwartet:

Interessante Interviewpartner aus der Wirtschaft, der Sozialintegrativen Szene sowie MICHLS Mitarbeiter:innen

Sie bekommen Einblicke in die Arbeit und Herausforderungen eines Sozialökonomischen Betriebes

Kulinarische Köstlichkeiten („MICHLS Jubiläumsmenü“)

Akkreditierung bitte bis 14.10.2025:

andrea.angermann@wienwork.at

+43 664 8174015

Zugang zur Online-Pressemappe mit Bild- und Textmaterial wird bei Akkreditierung per Link zur Verfügung gestellt bzw. vor Ort per Übermittlung QR-Code.

ÜBER WIENWORK

Das gemeinnützige und integrative Unternehmen wienwork schafft und vermittelt Arbeits- und Ausbildungsplätze für am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder langzeitarbeitslose Menschen. wienwork ermöglicht seinen Mitarbeiter:innen echte Teilhabe am Wirt-schafts- und Gesellschaftsleben. Das Unternehmen ist mit seinen Geschäftsfeldern, Projekten und Dienstleistungen an mehr als 30 Standorten in ganz Wien präsent. Derzeit arbeiten bei wienwork rund 820 Mitarbeiter:innen, davon 180 Lehrlinge. 70 Prozent der Mitarbeiter:innen im Integrativen Betrieb haben eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung. Alle Lehrlinge bei wienwork haben eine Lernschwäche. In vielen Fällen haben die Lehrlinge zusätzlich zu ihrer Lernschwäche weitere Beeinträchtigungen, wie z.B. eine Hörbehinderung, Erkrankungen aus dem Autismusspektrum oder soziale Problematiken. Darüber hinaus werden bei wienwork pro Jahr über 4.000 Klient:innen im Rahmen verschiedener Projekte gecoacht, qualifiziert, trainiert und in den Arbeits-markt vermittelt.

wienwork steht zu je 50 Prozent im Eigentum der Volkshilfe Wien und des KOBV-dem Behindertenverband für Wien, NÖ und Bgld.

20 Jahre Restaurant MICHLS. Jubiläumsfeier inkl. Schaukochen mit Altbürgermeister Dr. Michael Häupl & Haubenkoch Robert Letz

