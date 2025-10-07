ARBÖ: Fußball-WM-Qualifikation, „GameCity“ und Bauarbeiten bringen Staus nach Wien

Wien (OTS) -

Ein verkehrsintensives Wochenende steht Wien bevor. Am Donnerstag empfängt die ÖFB-Auswahl San Marino im Ernst-Happel-Stadion und im Rathaus lockt die „GameCity“ tausende Besucherinnen und Besucher an. Dazu kommen noch zusätzliche Bauarbeiten auf der A23. Der ARBÖ warnt vor Staus und empfiehlt rechtzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder über Park-&-Ride-Anlagen.

Das Qualifikationsspiel beginnt am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, um 20:45 Uhr. Gegner ist San Marino, der bislang punktelose Tabellenletzte der Qualifikationsgruppe. Über 30.000 Fans werden im Stadion erwartet – mit deutlichen Auswirkungen auf den Abendverkehr in der Bundeshauptstadt. Die Stadionallee könnte ab etwa 18:30 Uhr gesperrt werden. Bereits am frühen Abend ist mit erheblichen Staus auf der Meiereistraße, dem Handelskai, im Bereich des Knotens Prater sowie bei den Auf- und Abfahrten Handelskai auf der Südosttangente (A23) zu rechnen.

Wegen laufender Bauarbeiten auf der A23 ist mit zusätzlichen Verzögerungen zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit den U-Bahn-Linien U2 bis zur Station Stadion oder der U3 bis zur Station Schlachthausgasse mit Umstieg auf den Bus 77A.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer bieten sich Park-&-Ride-Anlagen der U-Bahn-Linien in Aderklaa (U1), Donaustadtbrücke (U2), Erdberg (U3), Hütteldorf (U4), Leopoldau (U1), Oberlaa (U1), Ottakring (U3) oder Siebenhirten (U6/S-Bahn) an. „Wer mit dem Pkw anreist, sollte rechtzeitig vor Ort sein, um den Anpfiff nicht zu verpassen“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl.: Gaming-Messe bringt Verzögerungen in die City

Von Freitag, 10.10.2025, bis Sonntag, 12.10.2025, verwandelt die GameCity das Wiener Rathaus in ein Spieleparadies. Erwartet werden zehntausende Besucherinnen und Besucher, die aktuelle Gaming-Trends, eSports-Wettbewerbe und Cosplay-Events erleben wollen. Im Umfeld des Rathauses ist an allen Veranstaltungstagen mit starkem Fußgängeraufkommen und starkem An- und Abreiseverkehr zu rechnen. Besonders betroffen sind die Ringstraße, Universitätsstraße und Zweierlinie.

Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit den U-Bahn-Linien U2 (Station Rathaus) und U3 (Station Volkstheater). „Gerade am Samstag und Sonntag ist mit dichter Besucherfrequenz zu rechnen. Parkplätze rund um das Rathaus sind ohnehin knapp. Außerdem gilt von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 22:00 Uhr eine generelle Kurzparkzone, welche die Parkdauer auf zwei Stunden begrenzt. Wer kann, sollte das Auto stehen lassen. Wer nicht kann, sollte auf Parkgaragen wie die Rathausgarage, die Votivparkgarage oder die Rathausquartier-Parkgarage ausweichen“, rät ARBÖ-Verkehrsexperte Haider.

Zwtl.: Zusatz-Baustelle auf A23 sorgt für Stau am Wochenende

Ab Freitag, 10.10.2025, 22:00 Uhr, bis Montag, 13.10.2025, 5:00 Uhr, saniert die ASFINAG zwischen den Knoten Kaisermühlen und Prater die A23. Die Rampe am Knoten Kaisermühlen Richtung Süden bleibt gesperrt. In der Nacht wird die Fahrbahn in Richtung Süden auf einen Fahrstreifen eingeengt. Tagsüber bleiben nur zwei Fahrstreifen Richtung Inzersdorf offen. In Richtung Norden bleiben drei Fahrstreifen befahrbar. Der ARBÖ rechnet mit kilometerlangen Staus und bis zu einer Stunde oder mehr Zeitverlust.

„Großräumiges Ausweichen ist dringend zu empfehlen. Als Alternativen bieten sich die Wagramer Straße, Reichsbrücke, Lassallestraße oder Floridsdorfer Hauptstraße, Floridsdorfer Brücke, Adalbert-Stifter-Straße und der Handelskai sowie großräumig über Nordbrücke und Gürtel an“, so Thomas Haider abschließend.

(Schluss)