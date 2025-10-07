ARBÖ: Ferienstart in Deutschland, Innsbrucker Herbstmesse und Graz-Marathon bescheren am Wochenende Staus und Sperren

Wien (OTS) -

Laut ARBÖ-Informationsdienst wird das bevorstehende Wochenende eines der verkehrsintensivsten des Herbstes. In sechs deutschen Bundesländern – unter anderem in Nordrhein-Westfalen – beginnen am Wochenende die zweiwöchigen Herbstferien. Die Innsbrucker Herbstmesse und der Graz-Marathon werden zusätzlich für Staus und Sperren sorgen.

In den deutschen Bundesländern Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt beginnen am Montag, 13.10.2025, die zweiwöchigen Herbstferien. Besonders Nordrhein-Westfalen, als bevölkerungsreichstes deutsches Bundesland, sorgt für einen deutlichen Anstieg des Reiseverkehrs in Richtung Süden. Viele Urlauber zieht es laut Erfahrungen zu Wanderferien nach Tirol, Salzburg, Kärnten oder in die Dolomiten. Damit wird nicht nur der Transitverkehr durch Westösterreich, sondern auch der Ausflugsverkehr in den Alpenraum deutlich zunehmen.

Die Verkehrsexperten des ARBÖ rechnen ab Freitagnachmittag und vor allem am Samstag mit Staus und längeren Verzögerungen auf vielen Hauptverbindungen in Westösterreich. Besonders betroffen werden folgende Strecken sein:

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus sowie im Bereich des Bosruck- und Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und Hallein sowie vor den Tunnelportalen zwischen Golling und Pass Lueg, vor dem Tauern- und Katschbergtunnel und im Großraum Villach

Inntalautobahn (A12) vor der Einreise an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck

Fernpass Straße (B179) im gesamten Verlauf mit möglicher Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

Der ARBÖ empfiehlt, längere Fahrten in die frühen Morgenstunden oder in den späten Abend zu verlegen, die Stoßzeiten zwischen 10:00 und 18:00 Uhr zu meiden und auf aktuelle Verkehrsinformationen im ORF-Teletext (Seite 431) sowie auf www.arboe.at/infos/verkehrsinformationen zu achten.

Innsbrucker Herbstmesse mit mehr als 300 Ausstellern und zigtausenden Besuchern

Die Innsbrucker Herbstmesse läuft von Mittwoch, 08.10., bis Sonntag, 12.10.2025, und zählt zu den größten Publikumsmessen Westösterreichs. Die Messe ist täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und bietet mehr als 300 Aussteller auf über 40.000 Quadratmetern. Themenschwerpunkte sind unter anderem „Bauen & Haushalt“, „Wohnen + Einrichten“, „Mode & Lifestyle“ sowie „Aqua Life“. Erwartet werden zigtausende Besucherinnen und Besucher rund um das Messegelände in der Ing.-Etzel-Straße.

Da im Ticketpreis die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (IVB und VVT) inkludiert ist, empfiehlt der ARBÖ dringend die Anreise mit Bus oder Straßenbahn. Zusätzlich verkehrt ein Gratis-Shuttle im 30-Minuten-Takt von der Olympiaworld zum Messegelände.

Graz-Marathon – rund 13.000 Läuferinnen und Läufer sorgen für Sperren in der steirischen Landeshauptstadt

Der Graz-Marathon gilt als größtes Laufevent der Steiermark und lockt am Wochenende rund 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Landeshauptstadt. Am Samstag, 11.10., stehen die Nachwuchs- und Hobbybewerbe auf dem Programm: Der Bambini Sprint startet um 14:30 Uhr, der Junior Marathon um 15:00 Uhr, der Energie-Graz-Familienlauf um 16:30 Uhr sowie der City Run 5.0 und der Nordic Walk jeweils ab 17:30 Uhr.

Am Sonntag, 12.10., folgen die Hauptbewerbe mit dem Start des Viertelmarathons um 09:50 Uhr sowie des Marathons, Halbmarathons und Staffelmarathons ab 10:00 Uhr vor der Oper. Die Strecke führt unter anderem über den Opernring, die Grazbachgasse, den Jakominigürtel, die Münzgrabenstraße, die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, den Grieskai, Lendkai, die Weinzöttlstraße, Theodor-Körner-Straße und Herrengasse zum Ziel vor der Oper. Während der Veranstaltung kommt es zu großflächigen Sperren und Umleitungen im Innenstadtgebiet. Die gesamte Laufstrecke ist zwischen 07:00 und 16:00 Uhr gesperrt.

Betroffen von den Sperren sind auch die Augartenbrücke, Erzherzog-Johann-Brücke, Radetzkybrücke, Keplerbrücke und Tegetthoffbrücke. Bereits ab Dienstag, 07.10., gibt es Sperren und Beeinträchtigungen im Bereich Oper und Franz-Graf-Allee.

Im Bereich der Linien der Graz Holding sind mehrere Straßenbahn- und Buslinien von Umleitungen oder Verkürzungen betroffen. Unter anderem werden die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 6 und 7 mittels Bus-Ersatzverkehr geführt. Auch elf Buslinien – unter anderem die Linien 32, 40, 58 und 66 – werden eingestellt bzw. umgeleitet. Genauere Informationen finden sich auf der Homepage der Graz Holding unter https://www.holding-graz.at/de/mobilitaet/ oder telefonisch unter 0316/887-4224.

Der ARBÖ empfiehlt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie jenen, die sie anfeuern möchten, die Anreise mit den Öffis bis an die Randbereiche des gesperrten Zentrums. Wer nicht am Marathon interessiert ist und nicht in der Innenstadt wohnt, sollte Fahrten – egal ob mit Auto, Rad oder Öffis – in die City zwischen 07:00 und 18:00 Uhr möglichst meiden.

