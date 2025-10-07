ÖAMTC: Warnwesten für Kinder im Test – mehr als die Hälfte reflektiert nicht (+ Fotos)

Wien (OTS) -

Der Mobilitätsclub und seine Partnerorganisationen haben 25 Warnwesten für Kinder untersucht. Das Ergebnis ist ernüchternd: 13 der getesteten Produkte unterschritten in Hinblick auf ihre Reflexionseigenschaften den in der Norm EN 17353 festgelegten Wert. "Mehr als die Hälfte der untersuchten Modelle gilt somit als 'nicht reflektierend' – eine erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, dass 2024 in Österreich allein über 200 Kinder bei Dämmerung oder Dunkelheit im Straßenverkehr verletzt wurden", stellt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl klar (Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung: ÖAMTC).

Zum Vergleich: Ein Kind mit dunkler Kleidung wird im Scheinwerferlicht eines Autos erst aus etwa 25 Metern Entfernung erkannt, mit heller Kleidung sind es immerhin rund 40 Meter. "Eine Warnweste mit reflektierenden Streifen sorgt hingegen dafür, dass ein Kind schon aus bis zu 150 Metern gesehen wird", so Kerbl. "Das ist entscheidend, denn ein Auto mit Tempo 50 braucht im Ernstfall über 28 Meter, um nach einer Vollbremsung zum Stehen zu kommen."

Westen besser im Einzelhandel kaufen, bereits vorhandene Produkte selbst prüfen

Für den Test wurden 20 Warnwesten online gekauft und fünf Produkte im Einzelhandel erworben. Das Fazit des ÖAMTC-Experten ist eindeutig: "Während alle im stationären Handel besorgten Modelle die Norm erfüllten, fielen zwei Drittel der online gekauften Exemplare durch. Der Online-Kauf ist zudem im Schnitt teurer ist und es werden oft nur Mehrfach-Sets angeboten, die man in der Praxis selten braucht." Beim Kauf vor Ort kann direkt geprüft werden, ob die Warnweste ein eingenähtes Label mit Hinweis auf die Erfüllung der Norm EN 17353 hat. Das ist zwar keine absolute Garantie für eine ausreichende Reflexion, erfahrungsgemäß aber zumindest ein starker Hinweis darauf. Eine gesetzliche vorgeschriebene Reflexionsfähigkeit gibt es allerdings nicht, weil es bei Warnwesten für Kinder keine Mitführ- oder Tragepflichten gibt.

Wer bereits Warnwesten – egal, ob für Kinder oder für Erwachsene – zu Hause hat, kann zumindest grob überprüfen, ob ausreichend Licht reflektiert wird: "Richtet man eine Taschenlampe oder das Licht des Smartphones in Augenhöhe direkt auf die Weste, sollten die Reflexionsstreifen bei einem Abstand von rund drei Metern strahlend weiß leuchten. Der Unterschied zu einer nicht funktionierenden Weste, die kaum heller als ein Blatt Papier reflektiert, ist leicht zu erkennen. Grenzfälle sind selten, entweder reflektieren die Produkte ordentlich oder so gut wie gar nicht", erklärt der ÖAMTC-Techniker. Stellt man bei diesem Versuch fest, dass die Weste nicht richtig reflektiert, sollte man sie umgehend austauschen. Die Farbe der Weste an sich ist übrigens vor allem für die Sichtbarkeit bei Tag relevant – und hier spielt es kaum eine Rolle, ob das Material gelb, grün, rot oder orange ist.

