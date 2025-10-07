Bundesheer: General Dr. Alfred Schätz mit 85 Jahren verstorben

Wien (OTS) -

Am 6. Oktober ist General in Ruhe Dr. Alfred Schätz im 85. Lebensjahr in Wien verstorben. Von 1990 bis 2003 leitete er als Höhepunkt seiner Karriere das Heeresnachrichtenamt und hat damit über viele Jahre zur Sicherheit Österreichs beigetragen. Er rückte 1960 in das Bundesheer ein und absolvierte 1964 die Theresianische Militärakademie. Er blieb dem Sicherheitsgedanken und dem Dienst für die Republik treu und stand dem Bundesheer als Berater nach seinem Ruhestand bei.

„General Schätz hat über Jahrzehnte mit Pflichtbewusstsein, Expertise und Loyalität unserem Land gedient. Sein Wirken im Generalstab und an der Spitze des Heeres-Nachrichtenamtes prägt bis heute. Wir trauern um eine herausragende Persönlichkeit des Bundesheeres“, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

General in Ruhe Dr. Alfred Schätz, geboren am 6. Juli 1940, trat 1960 in das Bundesheer ein und wurde nach seiner Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie 1964 zum Leutnant ausgemustert. Er war in Panzer- und Panzerartillerieverbänden eingesetzt, absolvierte den Generalstabskurs und nahm leitende Funktionen im Generalstab wahr. 1990 übernahm er die Führung des Heeres-Nachrichtenamtes, die er bis zu seiner Pensionierung 2003 innehatte. Nach seiner aktiven Laufbahn engagierte er sich als Berater und Wissenschaftler, unter anderem mit einer Dissertation zur Militärpolitik im Kalten Krieg.