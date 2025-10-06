  • 06.10.2025, 17:02:03
Tag der offenen Beratungsstelle bei Var.Ges in Linz

Linz (OTS) - 

Am 24.10.2025 lädt Var.Ges – Beratungsstelle für Variationen der Geschlechtsmerkmale zwischen 11:00 Uhr und 18:00 Uhr in Linz dazu ein, die Räumlichkeiten und einige Berater*innen kennen zu lernen. Var.Ges wurde 2019 als Projekt von VIMÖ (Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich) gegründet und bietet seitdem kostenlose Peer-Beratungen für Menschen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale (VdG) und Eltern von Kindern mit VdG an. Seit Oktober 2025 wird die Beratungsstelle von der Stadt Linz gefördert.

Wir freuen uns sehr über die Förderung der Stadt Linz und bedanken uns bei Frau Vizebürgermeisterin und LGBTIQ*+ Referentin a.D. Tina Blöchl. Wir nehmen die Förderung zum Anlass, allen interessierten Personen unsere Räumlichkeiten zu zeigen und mehr über unsere wichtige Arbeit zu erzählen", erklärt Magdalena Klein, Vize-Obmensch von VIMÖ und Beratungskoordinator*in von Var.Ges.

Hintergrund: Der Begriff „Variationen der Geschlechtsmerkmale“ beschreibt die Tatsache, dass die menschlichen Geschlechtsmerkmale vielfältig sind und sich nicht alle Menschen in „männlich“ oder „weiblich“ einordnen lassen. Eine solche Variation kann z.B. die Keimdrüsen, Hormone und Chromosomen betreffen. Menschen mit Variationen der Geschlechtsmerkmale haben oft mit der gesellschaftlichen Tabuisierung des Themas zu kämpfen. Var.Ges unterstützt die Betroffenen bei ihrem Weg zu sich selbst, bei Fragen im Gesundheits- und Sozialbereich oder auch bei Fragen zu bürokratischen Themen wie dem Wechsel des Geschlechtseintrags. Eltern von Kindern mit VdG können in einer Eltern-Peer-Beratung ihre Anliegen und Erfahrungen auf Augenhöhe besprechen. Alle Berater*innen haben einen in Österreich einzigartigen Qualifizierungslehrgang durchlaufen.

Datum: 24.10.2025
Uhrzeit: 11:00-18:00 Uhr
Ort: Willy*Fred-Haus, 1. Stock, Graben 3, 4020 Linz
Um Anmeldung wird gebeten unter beratung@varges.at.
Hinweis: Unser Büro & Beratungsraum liegt im ersten Stock eines Altbaus und ist weder barrierefrei noch barrierearm. Wir dürfen für eine barrierefreie Beratung die Räumlichkeiten unserer lieben Nachbarn „das kollektiv“ im Erdgeschoss nutzen.

Rückfragen & Kontakt

VIMÖ / Var.Ges
Magdalena Klein
Telefon: +43732 28700210
E-Mail: beratung@varges.at

