  • 06.10.2025, 16:41:03
  • /
  • OTS0124

FPÖ-Murlasits/FPÖ-Fiedler: „Kein Fake-Budget und kein Wähler-Verrat mit der FPÖ“

Finanzdebakel: ÖVP will Bürger und Vereine zur Kassa bitten und wartet mit Scheinzahlen auf

Neunkirchen (OTS) - 

„Es ist der größte Verrat am Wähler, den nicht nur Neunkirchen, sondern ganz NÖ je gesehen hat. Die ÖVP Neunkirchen hat die Wähler belogen und das Finanzdesaster verschwiegen, hat die FPÖ bei den Koalitionsverhandlungen über die Lage im Unklaren gelassen, will jetzt das Ganze auf die Menschen abwälzen und die Bürger zur Kassa bitten. Man schreckt dabei nicht einmal zurück, falsche-nicht haltbare Zahlen zu beschließen. Dafür gibt die FPÖ ihren Namen nicht her. Die FPÖ hält Wort und steht an der Seite der Neunkirchner“, stellte FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits am Montagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz in Neunkirchen klar.

Laut Aufsichtsbehörden muss die Stadt Neunkirchen das Budget konsolidieren, das ist auch eine klare Forderung der Freiheitlichen Partei. „Man muss nur in die Nachbarstadt Wiener Neustadt, wo die FPÖ mit ihrem Koalitionspartner schon einmal gezeigt hat, wie so etwas funktionieren kann ohne die Bevölkerung zu treffen, blicken. In Neunkirchen will die ÖVP heute hingegen die Gebühren massiv erhöhen, einen Kahlschlag bei Vereinen und den Abverkauf von Familiensilber vornehmen, jedoch gleichzeitig 39 neue Mitarbeiter einstellen. Unterm Strich bleibt eine Belastung für die Bevölkerung, ein Anschlag aufs Vereinswesen und die Feuerwehr und das, ohne das Budget zu sanieren“, erläuterte der freiheitliche Landesparteisekretär.

„Wir haben im Gemeinderatswahlkampf versprochen: Mehr Bürger, weniger Meister, und für uns stehen die Menschen an erster Stelle. Wir sind nicht bereit, rechtlich nicht haltbare Beschlüsse zu Lasten der Neunkirchener zu machen. Wir verraten die Wähler nicht und ziehen ihnen das letzte Geld aus der Tasche, wir sind nicht bereit diesen Irrsinn auch nur im Entferntesten mitzutragen“, stellte Murlasits unmissverständlich klar.

Der Neunkirchner LAbg. Helmut Fiedler: „Die ÖVP hat versucht, die FPÖ zu kaufen. Nachdem das mit der gesamten Partei nicht gelungen ist, wollte man einen Teil unserer Mandatare kaufen. Aber wir Freiheitliche sind nicht käuflich, sondern dienen einzig und alleine den Menschen und unseren Wählern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
