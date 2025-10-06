Hoch hinaus mit ORF Radio Vorarlberg

Wien (OTS) -

Für 15 glückliche Gewinner:innen des ORF-Radio-Vorarlberg-Spiels „Stadt, Land – Genuss!“ und deren Begleitungen ging es am 4. Oktober 2025 hoch hinaus: In Kooperation mit dem Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr kamen sie in den Genuss eines exklusiven Musik-Brunchs an der Bergstation der Seilbahn Bezau. Hier ist einer der schönsten Aussichtspunkte im Bregenzerwald mit fantastischem Rundumblick über sanfte Hügel des Voralpengebietes bis zum Bodensee sowie schroffe Gipfel zahlreicher Gebirgsketten.

Musik-Brunch mit Philipp Lingg & Band

Frühmorgens sammelte ein Bus die Hörerinnen und Hörer aus dem ganzen Land ein und brachte sie gemeinsam mit ORF-Radio-Vorarlberg-Moderatorin Nicole Benvenuti zur Seilbahn Bezau. Mit dabei waren auch die internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Doppelmayr, deren Heimatorte es beim Radio-Gewinnspiel zu erraten galt. Komfortabel gelangten die Gewinner:innen zur Bergstation auf 1.650 Metern Höhe. Oben angekommen, konnte bei Sektempfang und Alphornklängen die Berglandschaft bewundert werden, bevor es ins Panoramarestaurant Baumgarten zum genussvollen Brunch am Berg ging. ORF-Landesdirektor Markus Klement und Doppelmayr-PR-Managerin Julia Schneeweiß begrüßten die Gäste und eröffneten das reichhaltige Buffet. Für den perfekten Sound sorgten Philipp Lingg & Band. Der bekannte Vorarlberger Musiker hatte für seine Gäste sogar eigens neue Songs im Gepäck. Viele nutzten die Möglichkeit, bei einer Technikführung einen exklusiven Blick hinter die Seilbahnkulissen zu werfen. In bester Stimmung und mit Geschenken im Gepäck traten die glücklichen Gewinner:innen wieder ihren Heimweg an.

Jeden Monat neues Gewinnspiel auf ORF Radio Vorarlberg

Die nächsten Gewinnspiele bei ORF Radio Vorarlberg stehen bereits in den Startlöchern. Im Oktober lädt „Die Radio Vorarlberg Stromgitarre“ zum Mitmachen ein: Es gilt den Musiktitel am eingespielten Gitarrensolo zu erkennen. Zu gewinnen gibt es je zehn Karten für ein Exklusivkonzert von „Prinz Grizzley and his Beargaroos“ im Krafthaus der „illwerke vkw“ in Bregenz. Im November heißt es dann „Schmelz dich glücklich!“. Wer den umschriebenen Begriff errät, darf sich über Einkaufsgutscheine von Vorarlberg Milch für die nächste Raclette- oder Käsefondue-Partie im Wert von je 300 Euro freuen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Es ist immer etwas Besonderes, wenn wir unseren Hörerinnen und Hörern außergewöhnliche Erlebnisse schenken dürfen. Der Musik-Brunch am Berg war ein Tag voller Spaß, Gemeinschaft und unvergesslicher Eindrücke. Genau hierfür steht ORF Radio Vorarlberg. Ein herzliches Dankeschön an den Seilbahnhersteller Doppelmayr für dieses einzigartige und gelungene Miteinander!“