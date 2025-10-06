IEEE SMC 2025 bringt mehr als 1.000 Forschende aus aller Welt nach Wien

Wien (OTS) -

Die viertägige Konferenz zählt zu den weltweit führenden Plattformen für den interdisziplinären Austausch in den Bereichen Kybernetik, Mensch-Maschine-Interaktion sowie Systemwissenschaft und -technik. Das AIT Austrian Institute of Technology ist – gemeinsam mit der Óbuda Universität (Budapest) – organisatorischer Partner und wesentlich an der wissenschaftlichen und strategischen Ausgestaltung der Konferenz beteiligt. Mit über 2.100 Einreichungen aus rund 60 Ländern setzt die Konferenz in Wien eine neue Bestmarke in der Geschichte der IEEE SMC, die seit 1971 jährlich an wechselnden internationalen Standorten ausgetragen wird.

Andreas Kugi, Scientific Director des AIT Austrian Institute of Technology:

„Die Frage, wie Mensch und Technologie in komplexen Systemen bestmöglich zusammenwirken, ist eine der Schlüsselaufgaben für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Das AIT forscht seit Jahren intensiv an dieser Schnittstelle. Als führendes Forschungsinstitut sehen wir es als besondere Möglichkeit und Ehre, mit unserem Beitrag die IEEE SMC 2025 als Partner aktiv mitzugestalten.“

Thomas Strasser, Vorsitzender des Organisationskomitees und Senior Scientist am AIT Austrian Institute of Technology:

„Mit mehr als 2.100 Einreichungen aus über 60 Ländern setzt die IEEE SMC 2025 in Wien neue Maßstäbe. Diese überwältigende Resonanz verdeutlicht nicht nur die enorme internationale Strahlkraft der Konferenz, sondern auch die Relevanz der Themen Kybernetik, Mensch-Maschine-Interaktion und Systemwissenschaften für unsere Zukunft. Für das AIT ist es eine besondere Auszeichnung und Verantwortung zugleich, gemeinsam mit der Óbuda Universität die Organisation dieser weltweit führenden Fachkonferenz federführend zu gestalten.“

Impulse von internationalen Spitzenforschern

Die drei Eröffnungsvorträge setzen inhaltlich starke Akzente: Dimitar Filev (Ford Research & Advanced Engineering / Texas A&M University) zeigte das Potenzial von Künstlicher Intelligenz für die Automobiltechnik, Peng Shi (University of Adelaide) präsentierte neue Ansätze für KI-gestützte cyber-physische Systeme, und John Krumm (University of Southern California) warnte vor den Risiken ungeschützter Standortdaten. Gemeinsam boten die Keynotes einen eindrucksvollen Überblick über aktuelle Forschungsfragen an der Schnittstelle von Mensch, Maschine und Gesellschaft.



Über die Konferenz IEEE SMC 2025

Die IEEE SMC 2025, die von 5. bis 8. Oktober 2025 in Wien stattfindet, zählt zu den weltweit führenden Plattformen für den interdisziplinären Austausch in den Bereichen Kybernetik, Mensch-Maschine-Interaktion sowie Systemwissenschaft und -technik. Die Konferenz steht unter dem Motto „Navigating Frontiers: Smart Systems for a Dynamic World“ und umfasst mehr als 2.100 eingereichte Beiträge aus rund 60 Ländern, von denen 1.200 angenommen wurden, Keynotes, Plenaries, Tutorials, Workshops, Special Sessions sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm. Neben wissenschaftlichen Sessions sind Networking-Formate wie der Empfang im Wiener Rathaus, das Konferenz-Bankett oder der BR41N.IO Hackathon Fixpunkte der Veranstaltung. Weitere Informationen: https://ieeesmc2025.org