FPÖ – Stefan: „Der Fall Teichtmeister zeigt, dass Kuschelurteile keinerlei abschreckende Wirkung haben“

Wien (OTS) -

Als „vorhersehbare Bankrotterklärung der grünen Kuscheljustiz“ bezeichnete heute der freiheitliche Justizsprecher NAbg. Mag. Harald Stefan die jüngsten Entwicklungen rund um den verurteilten Schauspieler Florian Teichtmeister. Dessen Festnahme nach einem mutmaßlichen Drogen- und Alkoholvergehen zeige auf dramatische Weise, dass bedingte Strafen bei derart schweren Delikten völlig wirkungslos seien. „Der Fall Teichtmeister ist von Anfang bis Ende ein Lehrbeispiel für eine folgenschwere Fehlentwicklung in unserem Justizsystem. Anstatt ein klares und abschreckendes Signal zu senden, wurde ein Täter, bei dem zehntausende Kinderporno-Dateien gefunden wurden, mit einem bedingten Wattebausch-Urteil davongeschickt. Das Ergebnis sehen wir jetzt: Die Auflagen werden offenbar mit Füßen getreten und die Justiz wird vorgeführt“, so Stefan.

Besonders scharf kritisierte Stefan das ursprüngliche Versagen der Ermittlungsbehörden: „Viel gravierender ist aber die Tatsache, dass bei zehntausenden abscheulichen Dateien nie ernsthaft ermittelt wurde, wer die Hintermänner sind oder ob Teichtmeister dieses Material auch weiterverbreitet hat. Man hat sich mit einem Geständnis zufriedengegeben und den Fall schnell vom Tisch gewischt, anstatt die Netzwerke der Pädokriminalität trockenzulegen. Das ist eine Schande und ein Schlag ins Gesicht jedes Opfers.“

Abschließend forderte FPÖ-Justizsprecher NAbg. Harald Stefan ein radikales Umdenken in der Strafjustiz: „Diese Kuscheljustiz muss endlich ein Ende haben! Wir Freiheitliche fordern eine massive Verschärfung der Strafen für Pädokriminalität. Nur unbedingte Haftstrafen haben eine abschreckende, generalpräventive Wirkung. Es braucht eine Justiz, die unsere Kinder schützt und nicht die Täter!“