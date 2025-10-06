  • 06.10.2025, 14:45:05
Waves Vienna 2025: Erfolgreiche Jubiläumsausgabe mit über 15.000 Besucher*innen

Vier Tage voller Musik, Vielfalt und internationalem Austausch rund um den Wiener Gürtel und den Yppenplatz

Waves Vienna Opening im Volkstheater
Die 15. Ausgabe des Waves Vienna verzeichnete von 1. bis 4. Oktober 2025 insgesamt 15.411 Besucher*innen. Der Freitag war restlos ausverkauft, und auch an den übrigen Festivaltagen sorgte das vielfältige Programm für volle Venues und durchgehend positives Feedback. Damit festigt das Waves Vienna seinen Ruf als eines der führenden Showcase-Festivals Europas.

Parallel zum Musikprogramm veranstaltete Waves Vienna gemeinsam mit mica – music austria eine abwechslungsreiche Musikkonferenz rund um den Yppenplatz. Insgesamt 1.479 Delegierte aus 30 Ländern nahmen an Diskussionsrunden, Workshops und Networking-Formaten teil, in denen die wichtigsten Themen der internationalen Musikindustrie behandelt wurden.

118 Bands aus 24 Ländern bespielten an vier Tagen elf Bühnen entlang des Wiener Gürtels und sorgten für einen musikalischen Querschnitt durch aktuelle europäische und internationale Pop- und Clubkultur.

Besonders erfreulich: Das Publikum zeigte sich in seiner Zusammensetzung so vielfältig wie das Festival selbst. 51,9 % der Ticketkäufer*innen identifizierten sich als weiblich, 39,3 % als männlich, und 8,8 % gaben keine Pronomen an. Damit unterstreicht Waves Vienna erneut seinen Anspruch, ein offenes, inklusives Festival für alle Musikbegeisterten zu sein.

Thomas Heher zieht ein überaus positives Fazit:

„Die diesjährige Jubiläumsausgabe des Waves Vienna war eine der besten seit Bestehen – ein Festival voller Vielfalt, außergewöhnlicher Musik und großartiger Künstler*innen. Vier Tage geprägt von Solidarität, Freundlichkeit, Respekt und tiefer Liebe für Musik und die Menschen dahinter.“

Im Rahmen des Festivals wurde gemeinsam mit Austrian Music Export, unterstützt von SKE/Austro Mechana, BMWKMS und Radio FM4, bereits zum neunten Mal der XA – Export Award verliehen. Die Auszeichnung ging dieses Jahr an Filiah und ist mit 4.000 Euro Preisgeld (gestiftet von der SKE/Austro Mechana), einem Tourneekostenzuschuss des BMWKMS in der Höhe von 5.000 Euro sowie weiterem Support durch Austrian Music Export und Radio FM4 dotiert.

Zusätzlich wurde zum zweiten Mal der mit 1.000 Euro dotierte „The Gap – Young Talent Award“ für Musikjournalismus verliehen – an Jannik Hiddeßen.

Erstmals vergab Austrovinyl den Marketing Award an Admire, der eine Pressung von 500 Vinylplatten umfasst. Außerdem wurde der CEIFA – Central European Indie Festivals Award an das FRAJ Festival (SK) verliehen, verbunden mit einem Preisgeld von 1.500 Euro sowie Werbeunterstützung im Wert von 7.000 Euro im Partner-Magazin The Gap.

Der Termin für die nächste Ausgabe steht bereits fest:
Das Waves Vienna 2026 findet von 1. bis 3. Oktober 2026 statt.

Waves Vienna 2026

Datum: 01.10.2026 - 03.10.2026

Ort: Wien

URL: https://www.universe.com/events/waves-vienna-2026-tickets-3KLWXG

