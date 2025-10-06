  • 06.10.2025, 14:09:03
AVISO: Pressekonferenz – Arbeitsgruppe BOGOTA: Internationaler Menschenhändlerring zerschlagen

Pressekonferenz unter anderem mit Innenminister Gerhard Karner und dem Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, 7. Oktober 2025, 11:45 Uhr.

Wien (OTS) - 

Durch die Zusammenarbeit von Europol und der österreichischen Polizei wurde ein international agierender Menschenhändlerring zerschlagen. Ausgehend von Ermittlungen des Landeskriminalamts Tirol im September 2022 konnten im Rahmen einer länderübergreifenden, kriminalpolizeilichen Zusammenarbeit 28 Beschuldigte ermittelt und davon elf festgenommen werden. Zehn der Festgenommenen befinden sich derzeit in Österreich, Spanien oder Kolumbien in Haft. Darüber hinaus konnten 45 Opfer identifiziert werden. Weitere Details werden im Rahmen der Pressekonferenz bekanntgegeben.

Wann: Dienstag, 7. Oktober 2025, 11:45 Uhr.

Wo: Landespolizeidirektion Tirol, Kapuzinergasse 1, 6020 Innsbruck, Saal der Bundespolizei

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

