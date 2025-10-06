Grant Thornton erweitert Steuerberatung mit neuem Partner

Wien (OTS) -

Der erfahrene Steuerberater ist seit 2024 Teil des Unternehmens und bringt umfassende Expertise in der nationalen und internationalen steuerlichen Gestaltungs- und Transaktionsberatung ein, insbesondere im Unternehmens- und internationalen Steuerrecht, der Grunderwerbsteuer sowie bei Due Diligence Projekten.

Darüber hinaus engagiert sich Erich Schaffer intensiv als Autor und Herausgeber zahlreicher steuerrechtlicher Publikationen sowie als Vortragender in beruflichen und akademischen Aus- und Weiterbildungsformaten. Er ist zudem Mitglied des Fachsenats für Steuerrecht der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW).

Mit seiner tiefgehenden fachlichen Kompetenz und seinem strategischen Verständnis unterstützt Erich Schaffer Unternehmen weiterhin darin, sich steuerlich optimal aufzustellen und zukunftssicher zu agieren. „Wir freuen uns, mit Erich Schaffer einen Experten an Bord zu haben, der genau jene Mischung aus Expertise und Innovationsgeist mitbringt, die unsere Steuerberatung weiter voranbringt und unseren Klient:innen echten Mehrwert bietet,“ sagt Raphael Holzinger, Partner und Head of Tax bei Grant Thornton Austria.

„Mit Erich Schaffer haben wir einen ausgewiesenen Steuerexperten in die Partner:innenschaft aufgenommen. Seine Ernennung steht für die konsequente Weiterentwicklung von Grant Thornton Austria und unterstreicht unseren Anspruch, Klient:innen mit exzellenter Expertise und vorausschauendem Weitblick zu begleiten“, so Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner bei Grant Thornton Austria.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich sowie global zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Rund 300 Mitarbeiter:innen betreuen an den Standorten Wien, Wiener Neustadt und Klagenfurt Unternehmen aller Größenklassen, vom Startup bis zum börsennotierten Unternehmen. Grant Thornton Austria ist Mitglied von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen. Mit mehr als 76.000 Mitarbeiter:innen in mehr als 150 Ländern berät Grant Thornton Unternehmen auf der ganzen Welt. www.grantthornton.at