Leichterer Zutritt zu Schulsportstätten: Sport Austria begrüßt Ankündigung von Bildungs- und Sportministerium

Wien (OTS) -

Die Bundes-Sportorganisation Sport Austria begrüßt die Ankündigung des Bildungs- und Sportministeriums, Sportvereinen künftig leichteren Zugang zu Schulsportstätten zu ermöglichen; bei Neubauten und Sanierungen ist vorgesehen, direkte Zugänge für Vereine einzuplanen. Gleichzeitig mahnt Sport Austria die rasche Vollausrollung der Täglichen Bewegungseinheit sowie eine spürbare Entbürokratisierung des Sports ein.

„Das ist ein wichtiger und überfälliger Schritt, der unterm Strich zu mehr Bewegung und höheren Einnahmen der Schulen führt“, betont Sport Austria-Präsident Hans Niessl. „Seit Jahren fordert der organisierte Sport, dass die Nutzung von Schulsportstätten durch Vereine erleichtert wird. Wir freuen uns, dass sich Sport-Staatsekretärin Michaela Schmidt und Bildungsminister Christoph Wiederkehr nun dieses Themas annehmen. Jetzt kommt es auf eine rasche und praxistaugliche Umsetzung an.“

Weitere Informationen: https://link.sportaustria.at/sportstaetten-oeffnung