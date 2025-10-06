Bad Tatzmannsdorf (OTS) -

Die AVITA Therme feierte ihr 30-jähriges Bestehen mit einer großen Jubiläumsfeier, die zahlreiche Gäste versammelte – darunter LR Dr. Leonhard Schneemann in Vertretung von LH Mag. Hans Peter Doskozil, LH-Stv.in Anja Haider-Wallner, Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth, ÖHV-Präsident Walter Veit sowie langjährige Kommanditisten, Wegbegleiter:innen, und Mitarbeitende. Die besondere Atmosphäre im AVITA Resort spiegelte wider, was AVITA seit drei Jahrzehnten ausmacht: Qualität, Wertschätzung und das Gefühl, angekommen zu sein.

Ein Rückblick, der unter die Haut ging

Höhepunkt des Abends war die Präsentation eines eigens produzierten Films, der auf beindruckende Weise die Entwicklung der AVITA Therme von der "Burgenland Therme" hin zu einem der führenden Thermenresorts Österreichs zeigte. 30 Jahre voller Meilensteine, mutiger Entscheidungen und unvergesslicher Momente – von der ersten Thermalwasserbohrung bis zum heutigen Premiumangebot für Tages- und Hotelgäste. Heute umfasst das vielfältige Angebot u. a. 15 Pools, 24 Saunen, das exklusive AVITA Premium Spa, großzügige Ruhezonen wie das Deluxe Deck und ein top ausgestattetes Fitness Center.

LR Dr. Leonhard Schneemann

„30 Jahre AVITA Therme sind 30 Jahre gelebte Erfolgsgeschichte für das Burgenland. Als Leitbetrieb prägt sie nicht nur unsere Thermenregion, sondern stärkt den gesamten Standort durch Qualität, Innovation und regionale Strahlkraft. Damit solche Leitbetriebe auch in Zukunft erfolgreich bleiben, setzen wir als Land auf gezielte Unterstützung – von Investitionsförderungen über die Fachkräftesicherung bis hin zur Stärkung der gesamten Thermenregion.“

LH-Stv.in Anja Haider-Wallner

"Das 30-jährige Bestehen der AVITA-Therme ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein Paradebeispiel dafür, wie nachhaltige Energielösungen erfolgreich umgesetzt werden können. AVITA hat in den letzten Jahren gezeigt, wie durch den optimalen Energieeinsatz Energieunabhängigkeit erreicht werden kann, etwa durch den Anschluss an das Biomasse-Heizwerk oder die neue Photovoltaikanlage, mit der zwei Drittel des benötigten Stroms kostengünstig selbst erzeugt werden können. AVITA zeigt damit, wie Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können."

Wirtschaftskammerpräsident Mst. Andreas Wirth

„Das AVITA Resort ist seit Jahrzehnten ein Aushängeschild des burgenländischen Tourismus. Mit rund 170 Beschäftigten, hoher Qualität und starker regionaler Vernetzung ist es ein Leitbetrieb unserer Gesundheits- und Wellnessbranche und ein wichtiger Impulsgeber für die gesamte Region.“

ÖHV-Präsident Walter Veit

„Das AVITA Resort war von Beginn weg und wird auch in Zukunft ein echter Leitbetrieb im burgenländischen Tourismus sein. Solche Betriebe sind das Rückgrat der Branche: Sie setzen Standards, die weit über die Region hinausstrahlen und Dienstleistung auf höchstem Niveau erst ermöglichen. Die Leidenschaft von Peter Prisching und die Arbeit seines engagierten Teams über drei Jahrzehnte hinweg sind entscheidend für diesen Erfolg.“

Wertschätzung für Mitarbeitende und Wegbegleiter:innen

Im Zuge der Feierlichkeiten wurden langjährige Mitarbeiter:innen für ihre Treue und ihr Engagement geehrt – ein besonderer Moment für das gesamte Team. Ebenso wurden zahlreiche Investor:innen und regionale Partner:innen begrüßt, die den Weg der AVITA Therme seit vielen Jahren mitgestalten.

Ein Blick in die Zukunft

Peter Prisching, Geschäftsführer der ersten Stunde, der selbst sein 30-jähriges Dienstjubiläum feierte, zeigte sich sichtlich bewegt:

„AVITA war für mich immer mehr als ein Arbeitsplatz. Es ist ein Herzensprojekt, das durch ein starkes Team, treue Gäste, und visionäre Eigentümer zu dem geworden ist, was es heute ist: Ein Leitbetrieb und Ort, an dem sich Erholung und Herzlichkeit begegnen.“

Gemeinsames Erinnern und Feiern

Beim anschließenden gemeinsamen Abendessen wurden Erinnerungen an 30 Jahre AVITA geteilt – von den ersten Tagen bis zu den besonderen Momenten, die Gäste wie Mitarbeitende tief geprägt haben. Ein gelungener Abschluss für einen emotionalen Abend, der eines deutlich machte: Das AVITA Resort ist weit mehr als ein Ort der Erholung – hier wird Qualität und Herzlichkeit seit drei Jahrzehnten gelebt.

Filmemacherin und Buchautorin Martina Parker führte charmant und mit persönlicher Note durch den Abend. Sie unterstrich in ihrer Rede ihre langjährige Verbundenheit zur AVITA Therme: „Ich freu mich wahnsinnig, dass ihr auch Location für meinen ersten Film ‚Zuagroast‘ seid – alles Gute zum Jubiläum!“

Für musikalisch-humorvolle Akzente sorgte Eva Maria Marold, die mit einem Mix aus Kabarett und Gesang das Publikum begeisterte und für langanhaltenden Applaus sorgte.

Kommanditisten Vertreter Herbert Treiber

„Seit 30 Jahren bin ich Kommanditist, weil ich an die große Bedeutung der AVITA Therme für unsere Region glaube. Als Unternehmer weiß ich, wie wichtig Leitbetriebe für die wirtschaftliche Entwicklung sind. Seit der Eröffnung durften wir bereits 5.367.366 AVITA Thermengäste begrüßen. Der Erfolg von AVITA liegt darin, rechtzeitig in Qualität, Innovation und Weiterentwicklung zu investieren.“

Vorsitzender der Kommanditisten Informationsversammlung Ewald Tölly

„Das AVITA Resort zeigt eindrucksvoll, was durch Zusammenhalt, Mut und Weitblick entstehen kann. ‚Mehr geht nicht‘ habe ich damals gesagt – aber doch geht immer mehr: ein lebendiges Beispiel dafür, wie gemeinschaftliches Engagement eine Region nachhaltig stärkt.“

Bürgermeister von Bad Tatzmannsdorf Stefan Laimer

„Der Tourismus ist für Bad Tatzmannsdorf und das Burgenland unverzichtbar – er schafft Arbeitsplätze, Wohlstand und Lebensqualität. Das AVITA Resort ist dabei ein Herzstück: Es verbindet Erholung und Gesundheit mit regionaler Wertschöpfung und macht unsere Gemeinde weit über die Grenzen hinaus bekannt.“

Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Oberschützen Hans Unger

„Das AVITA Resort ist ein Leitbetrieb von großer Bedeutung für unsere Region: Es stärkt die Wirtschaftskraft, schafft Arbeitsplätze und eröffnet jungen Menschen Perspektiven in der Heimat. Mit Innovationskraft und kontinuierlicher Weiterentwicklung ist AVITA ein verlässlicher Motor der regionalen Entwicklung.“

Mit dem 30-jährigen Jubiläum blickt die AVITA Therme nicht nur auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück, sondern zugleich voller Zuversicht in die Zukunft. Getragen von Innovationskraft, Qualität und Herzlichkeit wird AVITA auch weiterhin ein verlässlicher Impulsgeber für die Region sein – und ein besonderer Ort, an dem Gäste Erholung, Gesundheit und Lebensfreude finden.