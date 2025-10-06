Einladung zum Pressegespräch „Ausblick auf die touristische Wintersaison 2025/26“

Wien (OTS) -

Im Rahmen eines Pressegesprächs der Österreich Werbung (ÖW), des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich werden Potenziale, geplante Aktivitäten und aktuelle Entwicklungen der Tourismusbranche für die kommende Wintersaison vorgestellt.

Neben einem Überblick über die aktuellen tourismuspolitischen Zielsetzungen sowie die neuesten Entwicklungen, die für den österreichischen Wintertourismus von Bedeutung sind, erwarten Sie die zentralen Ergebnisse der aktuellen Winterpotenzialstudie der ÖW – mit einem vertieften Blick auf die Nachfrage aus den zehn wichtigsten europäischen Wintermärkten. Zudem erhalten Sie Einblicke in die innovativen Marketingmaßnahmen für die Wintersaison.

Die Österreich Werbung, das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und die Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft laden Sie herzlich ein zum

Pressegespräch „Ausblick auf die touristische Wintersaison 2025/26: Potenziale, Schwerpunkte und aktuelle Entwicklungen der Branche“



Datum: Montag, 13. Oktober 2025

Uhrzeit: 9:00 Uhr

Ort: Österreich Werbung, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Susanne Kraus-Winkler , Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ

Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung

Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung bis 9. Oktober 2025 unter medien@austria.info und stehen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung.

