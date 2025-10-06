- 06.10.2025, 13:13:33
Einladung zum Pressegespräch „Ausblick auf die touristische Wintersaison 2025/26“
am Montag, 13. Oktober 2025, um 9:00 Uhr in Wien
Im Rahmen eines Pressegesprächs der Österreich Werbung (ÖW), des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich werden Potenziale, geplante Aktivitäten und aktuelle Entwicklungen der Tourismusbranche für die kommende Wintersaison vorgestellt.
Neben einem Überblick über die aktuellen tourismuspolitischen Zielsetzungen sowie die neuesten Entwicklungen, die für den österreichischen Wintertourismus von Bedeutung sind, erwarten Sie die zentralen Ergebnisse der aktuellen Winterpotenzialstudie der ÖW – mit einem vertieften Blick auf die Nachfrage aus den zehn wichtigsten europäischen Wintermärkten. Zudem erhalten Sie Einblicke in die innovativen Marketingmaßnahmen für die Wintersaison.
Die Österreich Werbung, das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und die Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft laden Sie herzlich ein zum
Pressegespräch „Ausblick auf die touristische Wintersaison 2025/26: Potenziale, Schwerpunkte und aktuelle Entwicklungen der Branche“
Datum: Montag, 13. Oktober 2025
Uhrzeit: 9:00 Uhr
Ort: Österreich Werbung, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien
Ihre Gesprächspartnerinnen sind:
Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ
- Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung
Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung bis 9. Oktober 2025 unter medien@austria.info und stehen für allfällige Rückfragen gerne zur Verfügung.
Ort: Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13
1030 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreich Werbung
Thomas Kreidl, MA MSc
Stv. Unternehmenssprecher
Telefon: +43 1 588 66-277
E-Mail: thomas.kreidl@austria.info
Website: www.austriatourism.com/newsroom
