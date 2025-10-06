Mariazellerbahn gewinnt Vorauswahl für „9 Plätze – 9 Schätze“

St. Pölten (OTS) -

Das Publikumsvoting für die Niederösterreich-Vorauswahl der großen ORF-Hauptabendshow „9 Plätze – 9 Schätze“ ist abgeschlossen: Die Mariazellerbahn geht mit ihrer Bergstrecke für Niederösterreich ins Rennen.„Gemeinsam haben wir gezeigt, wie sehr Niederösterreich hinter unserer traditionsreichen Mariazellerbahn steht! Österreichs längste Schmalspurbahn ist ein Juwel, das mit einer außergewöhnlich schönen Streckenführung besticht und sowohl Pendler und Schüler als auch Ausflügler täglich sicher an ihr Ziel bringt“, freut sich NÖ-Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Jedes Jahr im Herbst rittern neun Plätze in der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ darum, sich „Schönster Ort Österreichs“ nennen zu dürfen. Jedes Bundesland schickt einen Kandidaten ins Rennen, der zuvor im Rahmen der jeweiligen Vorauswahl aus drei Bewerbern gekürt wurde. Hier konnte sich die Mariazellerbahn gegen ihre drei Mitbewerber durchsetzen. „Ein weiteres Mal bitten wir nun um die starken Stimmen der Niederösterreicher und Österreicher bei der großen Hauptabendshow am 25. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2, um unsere Mariazellerbahn zum schönsten Platz Österreichs zu küren“, so Landbauer.

„Im Namen unseres Teams bedanken wir uns herzlich für die großartige Unterstützung! Die Freude ist riesengroß. Nun hoffen wir, auch in der Hauptabendshow mit der Unterstützung der Bahnfans den ersten Platz zu erringen“, ergänzen die NÖVOG-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Nähere Informationen: Kommunikation Niederösterreich Bahnen, Katharina Heider-Fischer, MSc., Telefon 02742 360 990-1311, Mobiltelefon 0676 566 24 53, E-Mail presse@niederoesterreichbahnen.at, bzw. im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 täglich von 7.30 Uhr bis 18 Uhr, www.niederoesterreichbahnen.at, www.mariazellerbahn.at