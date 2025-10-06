PALLAS CAPITAL Corporate Solutions berät die Gesellschafter der TeleMatrik PTS GmbH beim mehrheitlichen Verkauf an Volpi Capital

Lauterach/Wien (AT)/London (GB) (OTS) -

PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH hat die Gesellschafter der TeleMatrik PTS GmbH erfolgreich beim mehrheitlichen Verkauf von Unternehmensanteilen an den in London ansässigen Finanzinvestor Volpi Capital beraten. Die Transaktion stellt eine strategische Plattforminvestition dar, die es TeleMatrik ermöglicht, neue Märkte zu erschließen und das Produktportfolio gezielt weiterzuentwickeln. Nach erfolgreichem Abschluss der vereinbarten Übergangsphase kann die Transaktion nun offiziell bekannt gegeben werden.

TeleMatrik PTS GmbH zählt technisch zu den führenden Anbietern von Echtzeit-System- und Softwarelösungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Leistungsspektrum umfasst intelligente Planungssysteme für Fahr- und Einsatzplanung, eine zentrale Datendrehscheibe, Bordrechner mit Echtzeit-Erfassung, ein umfassendes Ticketingsystem sowie ein innovatives ITCS-Leitsystem zur Überwachung und Steuerung von Busflotten. Diese Lösungen ermöglichen es Verkehrsunternehmen, ihre Effizienz zu steigern und Fahrgästen eine nahtlose Mobilität zu bieten. Besonders hervorzuheben ist die hohe technologische Qualität, insbesondere auf Softwareebene. Aktuell sind TeleMatrik-Systeme in über 6.500 Bussen bei mehr als 200 Kunden in der DACH-Region im Einsatz.

Wachstum mit strategischem Partner: Volpi Capital

Mit dem Einstieg von Volpi Capital geht TeleMatrik den nächsten bedeutenden Wachstumsschritt. Der europäische Technologieinvestor bringt umfangreiches Branchenwissen und tiefe Markterfahrung ein – mit dem klaren Ziel, die leistungsstarke Software von TeleMatrik weiterzuentwickeln, den Kundenservice auszubauen und die Organisation nachhaltig zu stärken.

„Erfolgreiche Zusammenarbeit und Erfolg basiert auf Vertrauen, Transparenz und einem gemeinsamen Ziel – nur wer als Team gemeinsam in dieselbe Richtung blickt, kann Großes erreichen“, meint Linus Gebhardt, CEO TeleMatrik PTS GmbH. „Es ist mir eine Freude ein Teil des Teams zu sein! Einen großen Dank gilt auch dem Pallas Team für die Unterstützung in der Umsetzung!“

Fokus auf Entwicklung, Service und Teamwachstum

Mit der Unterstützung von Volpi Capital plant TeleMatrik:

eine schnellere Produktentwicklung, insbesondere im Bereich E-Bus-Integration und Fahrgastkommunikation

den gezielten Ausbau des Kundenservice mit Fokus auf Erreichbarkeit und Lösungsorientierung

den weiteren Personalaufbau, unter anderem mit einem neuen Technikteam in Berlin sowie offenen Stellen im Vertrieb und Support

Volpi Capital ist eine auf den paneuropäischen unteren Mittelstand spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 1,1 Mrd. Ꞓ. Sie investiert in wachstumsstarke Unternehmen, die durch den Einsatz von Technologie traditionelle B2B-Wertschöpfungsketten disruptiv verändern. TeleMatrik stellt die jüngste Plattforminvestition im Bereich „Smart Mobility“ des britischen Investors dar. Ziel ist es, durch internationale Expansion und gezielte Konsolidierung nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Transaktionen dieser Art sind das Kerngeschäft der PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Transaktion wurde maßgeblich von den beiden Managing Partnern Maximilian Baar-Baarenfels und Hans Lassen sowie von Maximilian Wehofer (Associate Execution), Jakob Schartlmüller (Associate Business Development) und Felix Seidl (Analyst Execution) begleitet.