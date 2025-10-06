  • 06.10.2025, 12:02:03
Christoph Ertl neuer Pressesprecher von Bundesministerin Korinna Schumann

Kommunikationsteam mit Raffaela Kratzer, Martin Mandl und Christoph Ertl wieder vollständig

Wien (OTS) - 

Christoph Ertl übernimmt ab sofort die Funktion des Pressesprechers von Bundesministerin Korinna Schumann und ergänzt nach dem Ausscheiden von Doris Vettermann das Kommunikationsteam rund um Raffaela Kratzer und Martin Mandl.

Bundesministerin Korinna Schumann betont: „Ich danke meiner bisherigen Pressesprecherin Doris Vettermann für ihre engagierte Arbeit sowie für die verlässliche Unterstützung als Pressesprecherin in der herausfordernden Anfangsphase. Gleichzeitig freue ich mich sehr, mit Christoph Ertl einen versierten Mitarbeiter willkommen zu heißen, der mit seiner langjährigen Expertise ebenfalls eine große Bereicherung für unser Kommunikationsteam sein wird.“

Ertl blickt auf eine langjährige Erfahrung als Pressesprecher, insbesondere im Gesundheits- und Sozialbereich zurück: Zunächst als Sprecher der NÖ-Landesrätin Karin Scheele, später als Pressesprecher von Bundesminister Alois Stöger im Gesundheits-, Verkehrs- und Sozialressort. Es folgten Stationen als Sprecher der Geschäftsführung des Fonds Soziales Wien und als Pressesprecher der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures. Seit April 2021 war Ertl in der Gesundheit Österreich GmbH tätig, wo er die Kommunikationsarbeit im Bereich Public Health maßgeblich mitgestaltete.

Kontakt zu den Pressesprechern von Bundesministerin Korinna Schumann:

pressesprecher@sozialministerium.gv.at

Raffaela Kratzer

+43 664 88777541

Martin Mandl

+43 664 88777542

Christoph Ertl

+43 664 88777555

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at

