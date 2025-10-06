Vorarlberger Landessieger für ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ steht fest

Wien (OTS) -

Auch heuer nimmt die beliebte ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ ihr Publikum mit auf eine eindrucksvolle Entdeckungsreise durch Österreich und präsentiert verborgene und spektakuläre Naturwunder aller Bundesländer. Welches Naturjuwel für Vorarlberg ins Rennen um den „schönsten Platz“ geht, haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger selbst bestimmt. Zur Wahl standen das Nostalgiebad „Mili“ am Bregenzer Seeufer, das Hochplateau Tschengla in Bürserberg und die Scheidseen in Gaschurn.

Naturwunder Scheidseen als Vorarlberg-Sieger

Als Landessieger gingen die Scheidseen in Gaschurn hervor, die nun Vorarlberg bei der Wahl zum schönsten Platz Österreichs in der ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ am Samstag, 25. Oktober, um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON vertreten werden. Hochalpin und wildromantisch präsentiert sich das Gebiet rund um die Scheidseen. Der Platz ist abgeschieden, die Seen liegen ruhig inmitten des Natura-2000-Gebiets Verwall. Mit 120 Quadratkilometern ist es das größte Schutzgebiet Vorarlbergs und bedeutender Lebens- und Rückzugsraum für zahlreiche Gebirgsvogelarten und andere heimische Wildtiere. Die Scheidseen befinden sich direkt an der Landesgrenze von Vorarlberg und Tirol sowie an der europäischen Wasserscheide. Die Vielfalt an Lebensräumen, die Abgeschiedenheit und Weitläufigkeit des Europaschutzgebiets Verwall helfen vielen Wildtieren und vor allem bedrohten Gebirgsvogelarten, den für sie so wichtigen Rückzugsraum zu sichern. Schnee-, Birk- und Auerhühner sind hier ebenso zu Hause wie Wanderfalken und Steinadler. Über den Scheidseen thront auf 2.320 Metern die Neue Heilbronner Hütte, eine der höchstgelegenen Hütten im Verwall, ein beliebtes Einkehrziel seit der Errichtung 1926.

Publikums-Voting bei TV-Show

Welcher von den neun Bundesländer-Favoriten dann auch österreichweit zum Siegerplatz gekürt wird, entscheidet das Fernsehpublikum bei der ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ am Samstag, dem 25. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Beim Telefon-Voting können während der Live-Sendung alle ihre Stimme abgeben und den Lieblingsplatz mit einem Anruf nach vorne bringen.

Prominente Unterstützung von Marc Girardelli

Moderatorin Christiane Schwald-Pösel vom ORF Vorarlberg wird die Scheidseen in der großen TV-Show am Vorabend zum österreichischen Nationalfeiertag als schönsten Platz Vorarlbergs 2025 präsentieren. Prominent unterstützt wird sie dabei vom fünffachen Gesamtweltcup-Sieger im alpinen Skirennsport Marc Girardelli.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Scheidseen stehen für die einzigartige Ursprünglichkeit und beeindruckende Schönheit unseres Bundeslandes. Mit der Wahl dieses außergewöhnlichen Naturjuwels zeigen die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, wie sehr sie ihre Landschaft schätzen und bewahren. Jetzt heißt es Daumen drücken – und natürlich mitvoten für Vorarlberg bei der großen Finalshow!“

Daniel Sandrell, Bürgermeister Gaschurn: „Dass uns Vorarlberg zum Landessieger bei ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ gemacht hat, freut uns riesig. Als südlichste und flächenmäßig größte Gemeinde Vorarlbergs können wir nun ganz Österreich unsere einzigartigen Naturschönheiten präsentieren. Das Mitdabeisein in der TV-Show wird für uns alle ein unvergessliches Erlebnis werden!“