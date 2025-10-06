  • 06.10.2025, 11:59:04
  • /
  • OTS0083

Türkische Post-Tochter Aras Kargo: Kooperation für grenzüberschreitende Logistik zwischen Türkei und Irak

Bei der Vertragsunterzeichnung - Österreichische Post AG, Aras Kargo, Galina Express
Wien (OTS) - 

Aras Kargo, ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG und eines der führenden Paketunternehmen in der Türkei, hat eine strategische Kooperation mit dem irakischen Unternehmen Galina Express unterzeichnet. Damit ermöglicht Aras Kargo eine durchgängige Logistiklösung für die Zustellung von Paketen aus der Türkei in den benachbarten Irak.

Die Zusammenarbeit sieht vor, dass Aras Kargo die Sortierung und den Transport der Sendungen bis zur irakischen Grenze übernimmt. Dort erfolgt die Übergabe an Galina Express, die für die letzte Meile und die Zustellung im Irak verantwortlich ist. Damit wird ein nahtloser Logistikprozess geschaffen, der den Anforderungen türkischer Versandkund*innen gerecht wird, die damit einen neuen, stark wachsenden Markt erschließen möchten.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „Mit dieser Kooperation schlagen wir eine Brücke zwischen Europa, der Türkei und dem Irak und wagen zugleich den ersten Schritt in einen neuen Markt. Mit fast 50 Millionen Einwohner*innen, steigender Internetabdeckung und wachsendem Interesse am Online-Handel bietet der Irak großes Potenzial für Wachstum. Mit Galina Express haben wir einen starken lokalen Partner an unserer Seite, der Pakete von türkischen Versender*innen an der Grenze übernimmt und im Auftrag von Aras Kargo zustellt.“

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Post AG
Telefon: +43 57767 32010
E-Mail: presse@post.at

