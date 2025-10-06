Türkische Post-Tochter Aras Kargo: Kooperation für grenzüberschreitende Logistik zwischen Türkei und Irak

Wien (OTS) -

Aras Kargo, ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG und eines der führenden Paketunternehmen in der Türkei, hat eine strategische Kooperation mit dem irakischen Unternehmen Galina Express unterzeichnet. Damit ermöglicht Aras Kargo eine durchgängige Logistiklösung für die Zustellung von Paketen aus der Türkei in den benachbarten Irak.

Die Zusammenarbeit sieht vor, dass Aras Kargo die Sortierung und den Transport der Sendungen bis zur irakischen Grenze übernimmt. Dort erfolgt die Übergabe an Galina Express, die für die letzte Meile und die Zustellung im Irak verantwortlich ist. Damit wird ein nahtloser Logistikprozess geschaffen, der den Anforderungen türkischer Versandkund*innen gerecht wird, die damit einen neuen, stark wachsenden Markt erschließen möchten.