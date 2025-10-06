Aviso 14.10.: Arbeitskräftemangel? Die Lösung lebt längst in Wien! - Mediengespräch Luger, Miloradović, Rieder zur Jobmesse PERSPEKTIVE

Wien (OTS) -

Der Arbeitskräftemangel ist in aller Munde – doch gleichzeitig suchen in Wien zehntausende Menschen nach Jobs. Die Zahl der Arbeitsuchenden mit gesundheitlichen Einschränkungen stieg im September im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10%. Die paradoxe Situation: Die zukünftigen Fachkräfte sind längst da – aber Barrieren verhindern ihre Integration.

Bei der Pressekonferenz zur Jobmesse PERSPEKTIVE 2025 zeigen wir:

welche persönlichen Geschichten hinter den Zahlen stehen

wie Soziale Unternehmen, AMS Wien und waff Arbeitsuchende in Zukunftsjobs bringen

warum gerade Langzeitbeschäftigungslose, Zuwander:innen, Jugendliche und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen eine wertvolle Ressource sind

warum Integration nicht nur soziale Verantwortung ist, sondern kluge Standortpolitik

Dienstag, 14. Oktober 2025 um 9 Uhr

MAK – Museum für angewandte Kunst, Eingang Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Katharina Luger (stv. Geschäftsführerin AMS Wien)

Marko Miloradović (Geschäftsführer waff)

Regina Rieder (Vorstandsvorsitzende arbeit plus Wien)

erfolgreiche Testimonials aus arbeitsmarktpolitischen Projekten

Im Anschluss Möglichkeit zu individuellen Interviews und dem gemeinsamen Besuch der Messe.

Auf der Jobmesse PERSPEKTIVE 2025 haben (langzeit-)beschäftigungslose Menschen von 9.30 bis 16.30 Uhr die Chance, die Wiener Sozialen Unternehmen kennenzulernen und sich direkt zu bewerben. In befristeten Dienstverhältnissen können sie bereits vorhandene Kenntnisse auffrischen, Neues erlernen und werden fit gemacht für die Arbeitsaufnahme in Betrieben, die dringend Arbeitskräfte suchen. Hunderte Jobs in den unterschiedlichsten Branchen stehen auf der Messe zur Auswahl. Darüber hinaus gibt es Qualifizierungs- und Beratungsangebote sowie gratis Bewerbungsfotos und Lebenslaufchecks durch Expert:innen. Veranstalter der Jobmesse ist arbeit plus Wien in Kooperation mit AMS Wien und waff.