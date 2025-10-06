„Lotterien Sporthilfe-Gala“ 2025 kürt Sportler:innen des Jahres im ORF

Wien (OTS) -

Einmal mehr werden die Auszeichnungen der Sportlerinnen und Sportler des Jahres im Rahmen der von der Österreichischen Sporthilfe veranstalteten „Lotterien Sporthilfe-Gala“ übergeben. Am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, ist dabei wieder die Wiener Stadthalle Schauplatz. Die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres werden um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON ausgezeichnet, bereits um 18.45 Uhr geht es live mit dem Eintreffen der Stars am „Red Carpet“ los, wo Karoline Rath-Zobernig und Ernst Hausleitner die ersten Stimmen einfangen. Die ORF-Hosts der Gala sind Karina Toth und Lukas Schweighofer. Regie führt Michael Kögler.

Die Laudatoren des Abends bilden einmal mehr das Who’s who des heimischen Spitzensports ab. In folgenden Kategorien werden die Sportler:innen des Jahres gewählt und mit dem NIKI ausgezeichnet: Sportler:in des Jahres, Team des Jahres, Sportler:innen des Jahres mit Behinderung, Special-Olympics-Sportler:innen des Jahres, Trainer:in des Jahres, Aufsteiger:in des Jahres, Sportler:in mit Herz. Auch der Sportmoment des Jahres wird ausgezeichnet sowie ein Special Award vergeben. Letzterer geht heuer an die drei „Formel-1-Österreicher“ Helmut Marko, Toto Wolff und Gerhard Berger.

Danach geht es sportlich weiter: ORF-Fußball-Legende Herbert Prohaska feierte im August 70. Geburtstag. Die Doku „Der Ball, ein Leben“ zeichnet den Weg des Jubilars vom Simmeringer Gemeindebau zum Jahrhundertfußballer Österreichs nach. Weggefährten wie Toni Polster, Hans Krankl oder Franz Wohlfahrt erzählen von ihren ganz speziellen Begegnungen mit „Schneckerl“. Dazu enthüllt „Der Ball, ein Leben“, wie knapp dran Herbert Prohaska an einem EM-Titel und an einer zweiten Teamchef-Ära beim ÖFB war – zu sehen um 22.10 in ORF 1.