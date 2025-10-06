  • 06.10.2025, 10:57:03
AVISO: Pressegespräch WKÖ-Gewerbe und Handwerk am Freitag, 10. Oktober um 09:30 Uhr

Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturbeobachtung: Wie steht es um die Erholung im Gewerbe und Handwerk? Woher kann jetzt Wachstum kommen?

Wien (OTS) - 

Wie ist es derzeit um die Stimmung und Geschäftslage im Gewerbe und Handwerk sowie in einzelnen Branchen bestellt? Wie könnte die Konjunkturdynamik stärker belebt werden? Diesen und allen weiteren Fragen widmet sich das vierteljährliche

KONJUNKTUR-PRESSEGESPRÄCH

der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk.

Datum: Freitag, 10. Oktober 2025
Uhrzeit: 09:30 Uhr
Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 5 (Zwischengeschoß)

Ihre Gesprächspartner:innen:

  • Mst. Ing. Manfred DENK, MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ

  • Mag. Christina ENICHLMAIR, M.A., KMU Forschung Austria

  • Prof. Dr. Reinhard KAINZ, Geschäftsführer der Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 9. Oktober, unter: dmc_pr@wko.at

Eine Teilnahme ist auch online möglich, die Zusendung des Links erfolgt nach der Anmeldung.

Rückfragen & Kontakt

Digital Media & Communication
Pressestelle
Wirtschaftskammer Österreich
T 0590 900 – 4462
dmc_pr@wko.at

https://www.wko.at/oe/news/start

