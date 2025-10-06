Besucher:innenrekord: Tierschutzlauf lockte tausende Besucher:innen an, Laufend Gutes zu tun

Wien (OTS) -

Gestern fand der 14. Wiener Tierschutzlauf im Prater statt und zog bei idealen Laufbedingungen tausende sportbegeisterte Besucher:innen an. Mit über 5.000 Menschen wurde ein neuer Besucher:innen Rekord aufgestellt.

Organisiert wurde das Event von Tierschutz Austria, der Veganen Gesellschaft und dem Sportverein Team VEGAN.AT. Unter dem Motto „Laufend Gutes tun“ brachte die Veranstaltung Menschen jeden Alters zusammen, um gemeinsam ein Zeichen für den Tierschutz zu setzen.

Vier Bewerbe für alle Altersgruppen

Die Vielfalt der Bewerbe sorgte für Begeisterung bei Jung und Alt. Der Tag begann mit dem Knirpslauf, bei dem die jüngsten Teilnehmer bis zu sieben Jahren 100 Meter liefen. Darauf folgte der Schüler, an dem Kinder bis zu 13 Jahren teilnahmen. Am Nachmittag starteten dann die Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer sowie der Nordic-Walking-Bewerb. Alle Läufe führten entlang der malerischen Prater Hauptallee, mit einem Abstecher zur Lusthausstraße. Die 10-Kilometer-Strecke erforderte zwei Runden.

Insgesamt gingen rund 1.500 Läufer:innen an den Stand. Die beste Zeit auf der Fünfkilometerdistanz wurde in 16:16 Minuten und die beste Zeit auf 10 Kilometer in 34:05 Minuten zurückgelegt. Die schnellste Österreicherin Julia Mayer war beim Tierschutzlauf am Start. Mit Ihrer Zeit von 34:17 Minuten war sie die schnellste Frau auf 10 Kilometer.

Ein Fest für die ganze Familie

Neben den sportlichen Herausforderungen bot der Tierschutzlauf auch ein buntes Rahmenprogramm. Ein Kinderzelt mit Aktivitäten, vegane Verpflegung und Infostände rund um den Tierschutz sorgten für Unterhaltung und Information. Mit über 5.000 Besucher:innen wurde die Veranstaltung nicht nur zu einem sportlichen Highlight, sondern auch zu einem Treffpunkt für Tierfreund:innen , die sich aktiv für den Tierschutz engagieren möchten.

Erlös für den Tierschutz

Der gesamte Erlös des Events kommt den Projekten der Veganen Gesellschaft sowie der Tierschutzarbeit zugute und unterstützt damit wichtige Initiativen im Bereich des Tierwohls.

Die Veranstalter blicken auf ein erfolgreiches Event zurück und freuen sich schon jetzt auf den nächsten Tierschutzlauf, bei dem erneut zahlreiche Tierfreund für den guten Zweck laufen werden.



Tierschutz Austria bedankt sich bei allen Läufer:innen und Besucher:innen!

Fotos (honorarfrei): https://flic.kr/s/aHBqjCwsFd