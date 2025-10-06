„9 Plätze – 9 Schätze“: Die Finalisten 2025 stehen fest

Wien (OTS) -

Rot-weiß-rote Tradition rund um den Nationalfeiertag: Bereits zum zwölften Mal sucht „9 Plätze – 9 Schätze“ den schönsten Ort des Landes! Für imposante Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, neun Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause Österreichs schönsten verborgenen Platz küren.

Gefunden wurden diese bisher mit dem Grünen See im steirischen Tragöß (2014), dem Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015), dem Tiroler Kaisertal (2016), dem Vorarlberger Körbersee (2017), dem Schiederweiher in Oberösterreich (2018), dem Lünersee in Vorarlberg (2019), der Strutz-Mühle in der Steiermark (2020), dem Wiegensee in Vorarlberg (2021), dem Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark (2022), der Burg Landskron in Kärnten (2023) und zuletzt der Gadaunerer Schlucht in Salzburg (2024).

Unzählige weitere heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung, daher werden – heuer am Tag vor dem Nationalfeiertag – am Samstag, dem 25. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze – 9 Schätze“ vorgestellt.

Prominente Länderpatinnen und -paten sind diesmal: Miriam Kutrowatz, RIAN, Missy May, Karl Ploberger, Elisabeth Fuchs, Ferdinand Seebacher, Gregor Bloéb, Marc Girardelli und Angelika Niedetzky. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt die Band „folkshilfe“.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Es ist jedes Jahr eine große Freude zu sehen, wie vielfältig und wunderschön unser Land ist. Dass wir dieses Erfolgsformat schon im zwölften Jahr verwirklichen können, zeigt einmal mehr, dass es noch unzählige Schätze gibt, die es zu entdecken gilt. Die neun Landessieger, die heuer ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs gehen, versprechen wieder eine spannende Finalrunde, die am Vorabend auf den Nationalfeiertag einstimmt. Ich freue mich, dass der ORF diese einzigartige Sendung gemeinsam mit allen Landesstudios jedes Jahr aufs Neue zu einem Programmhighlight im Oktober macht und dem Publikum damit eine herbstliche TV-Tour durch alle Bundesländer ermöglicht, die schon zu einer kleinen Tradition geworden ist.“

Waltraud Langer, Landesdirektorin ORF Salzburg: „Die ORF-Sendung ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ ist jedes Jahr eine wunderbare Gelegenheit, die Schönheit und Vielfalt unserer Regionen vor den Vorhang zu holen. Der Sieg der Gadaunererschlucht in Salzburg im vergangenen Jahr zeigt, wie sehr unsere Naturschätze die Menschen begeistern und verbinden können. Aus unserem Bundesland geht dieses Jahr die Lammerklamm im Tennengau ins Rennen um den schönsten Platz Österreichs und wird unser Bundesland beim Finale im Oktober vertreten.“

ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger: „Mit ‚9 Plätze – 9 Schätze‘ wird uns auch im zwölften Jahr wieder ein besonderes Stück TV-Unterhaltung gelingen. Die Stars dieser Erfolgsshow sind erneut die einzigartigen Schätze, die sich der Wahl zum schönsten Ort Österreichs stellen. Sie sorgen gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der Landestudios und unseren prominenten Patinnen und Paten auch heuer für ein spannendes ‚9 Plätze – 9 Schätze‘-Finale und ein weiteres TV-Highlight zum Nationalfeiertag.“

Nach der Vorauswahl für die Show (jedes ORF-Landesstudio stellte dabei wieder je drei „Schätze“ zur Auswahl) wurden heute, am 6. Oktober 2025, im Rahmen einer Pressekonferenz die neun Landessieger präsentiert, die am Abend vor dem Nationalfeiertag für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen – einmal mehr tatkräftig unterstützt und beworben von Moderatorinnen und Moderatoren der ORF-Landesstudios und Prominenten aus den Bundesländern.

Die neun Plätze bzw. Schätze 2025 sind:

Burgenland: Jois am Neusiedler See

Kärnten: Danielsberg

Niederösterreich: Mariazellerbahn

Oberösterreich: Silberzeile in Schärding

Salzburg: Lammerklamm

Steiermark: Eorykogel

Tirol: Kellerjochkapelle

Vorarlberg: Scheidseen

Wien: Stadtpark

Nähere Infos geben eine Übersichtsseite unter tv.ORF.at/9plaetze bzw. die Teletextseite 319.

Am 6. Oktober erscheint, ein weiteres Mal im Kral-Verlag, das Buch zu „9 Plätze – 9 Schätze“, diesmal unter dem Titel „Tief verbunden mit Österreich“, das die Schatzsuche 2025 (und die neun Landessieger des Vorjahres) mit informativen Texten und vor allem eindrucksvollen Bildern begleitet. Die „ORF nachlese“ verlost zehn Ausgaben des diesjährigen „9 Plätze – 9 Schätze“-Buchs.

Die Bundesländer-Duos bei „9 Plätze – 9 Schätze“ 2025

Die aus jeweils einem/einer „Bundesland heute“-Moderator:in und einem/einer Prominenten gebildeten Bundesländer-Pärchen bewerben gemeinsam ihren jeweiligen Länderkandidaten. Die Promis vergeben dann jene Punkte, die in die Gesamtwertung (aus Jurywertung sowie Telefon- und SMS-Voting) einfließen.

Burgenland: Miriam Kutrowatz und Martin Ganster

Kärnten: RIAN und Bernd Radler

Niederösterreich: Missy May und Katharina Sunk

Oberösterreich: Karl Ploberger und Maria Theiner

Salzburg: Elisabeth Fuchs und Viola Wörter

Steiermark: Ferdinand Seebacher und Renate Rosbaud

Tirol: Gregor Bloéb und Daniela Schmiderer

Vorarlberg: Marc Girardelli und Christiane Schwald-Pösel

Wien: Angelika Niedetzky und Elisabeth Vogel

Der Bundesländerabend geht weiter

Wie in den Vorjahren folgt auf „9 Plätze – 9 Schätze“ eine neue Ausgabe von „Heimat großer Töchter und Söhne“: Die „Bundesland heute“-Moderatoren Raphaela Pint (Landesstudio Burgenland) und Marius Holzer (Landesstudio Salzburg) stellen dabei um 23.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON neun Österreicherinnen und Österreicher vor, die Besonderes geleistet haben, ohne bundesweite Bekanntheit erlangt zu haben. Die besonderen TV-Porträts sollen das ändern.

Ein weiterer Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow steht am Montag, dem 17. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf dem Programm. In der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ stellt Armin Assinger alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vor – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern alle verborgenen Schätze 2025. Auf dem Heldenplatz in Wien trifft der Moderator den ZIB-Chefreporter und Historiker Fritz Dittlbacher und erfährt Geschichten und Anekdoten rund um die Hofburg, den Heldenplatz, den Volksgarten, die Ringstraße und zu den Republiksjubiläen 80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, 80 Jahre Zweite Republik, 70 Jahre Staatsvertrag und 30 Jahre EU-Beitritt Österreichs.

Rot-weiß-rote TV-Highlights im Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

ORF 2 und ORF ON bieten im Oktober vielfältiges Programm rund um „Unser Österreich“: Den Auftakt machte am 4. Oktober um 20.15 Uhr „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ – abrufbar auf ORF ON – und am 11. Oktober um 20.15 Uhr spielt „Mei liabste Weis“ live auf in Großschönau im Waldviertel, bevor am 12. Oktober um 16.00 Uhr der „Südsteirische Winzerzug“ auf dem Programm steht. „G’sund in Österreich“ schaut am 13. Oktober um 21.10 Uhr in „Die geheime Welt der Pilze – Medizin, Nahrung und Gefahr“. Zur Einstimmung auf den Abend ist „Silvia unterwegs“ am 25. Oktober um 13.35 Uhr „Auf den Gipfeln Österreichs“, bevor es den Höhepunkt des rot-weiß-roten Programms um 20.15 Uhr live mit „9 Plätze – 9 Schätze“ gibt, gefolgt um 23.00 Uhr von „Heimat großer Töchter und Söhne“ – und um 23.50 Uhr blickt ein „Seitenblicke Spezial“ auf „Austria 25 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres“. Am 26. Oktober steht neben den Übertragungen zum Nationalfeiertag ab 9.05 Uhr auch wieder die ORF-Fit-Aktion „Wir bewegen Österreich“ live um 13.10 Uhr auf dem Programm und um 17.30 Uhr beleuchtet eine Doku „Er war weg und ich war da – Die Kinder der amerikanischen Besatzungssoldaten“. Neue „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ gibt es am 28. Oktober um 21.05 Uhr auf Schloss Artstetten. Am 29. Oktober beleuchtet eine neue „Menschen & Mächte“-Doku die „Armee am Prüfstand – Österreich und sein Bundesheer“. Österreichs Landschaften und Natur in eindrucksvollen Bildern zeigen zwei „Universum“-Premieren im Oktober – am 14. Oktober um 20.15 Uhr mit „Das Alpenrheintal – Wo sich die Natur neu erfindet“ und am 21. Oktober um 20.15 Uhr „Mythos Großglockner – Im Wandel der Zeit“. Außerdem geht in neuen Folgen ab 12. Oktober, sonntags um 17.55 Uhr, „Der Sagenjäger – Max Müller auf Spurensuche“ – in der ersten neuen Ausgabe steht „Der Zauberkogel von Diex“ auf dem Prüfstand.