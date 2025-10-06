  • 06.10.2025, 10:40:33
  • /
  • OTS0059

EU-Verbot von Veggie Burger, Tofu Schnitzel und Co.? Stellungnahme von VIER PFOTEN

Wien (OTS) - 

Es ist einfach lächerlich, dass Konsument:innen nicht zugetraut wird, zwischen klar und deutlich deklarierten pflanzlichen Produkten und tierischen Lebensmitteln zu unterscheiden. Dann müsste man auch Namen wie „Körpermilch” und „Kakaobutter” verbieten. Besonders fragwürdig und zukunftsvergessen ist das Engagement unseres Landwirtschaftsministers Norbert Totschnig, der sich im EU-Agrarministerrat persönlich für ein Verbot von Begriffen wie "Tofu-Schnitzel" oder "pflanzliche Würstel" eingesetzt hat. Dabei ist diese Debatte völlig überholt: Schon 2020 wurde ein solches Verbot zurückgewiesen.

Es gibt ohnehin genaue Vorgaben, die festlegen, dass pflanzliche Produkte deutlich als solche erkennbar sein müssen. An Transparenz mangelt es in diesem Bereich also wirklich nicht. Dass es hingegen bislang in Österreich noch immer keine Kennzeichnung tierischer Produkte nach Haltungsform und Herkunft gibt, scheint die ÖVP im Übrigen weniger zu stören.

Statt alles zu tun, um endlich den viel zu hohen Fleischkonsum in Österreich zu senken und Anreize für eine stärker pflanzenbasierte Ernährung zu fördern, setzt die ÖVP auf fadenscheinige Argumente, um dies zu verhindern. Dabei müsste eine Reduktion des Fleischkonsums wirklich höchste Priorität haben: Die Österreicher:innen haben heuer bereits am 10. April so viel Fleisch gegessen, wie es von der Wissenschaft für ein ganzes Jahr empfohlen wird. Der übermäßige Fleischkonsum erfordert eine Massenproduktion, die nicht nur Tierleid bedeutet, sondern auch die Grenzen unseren Planeten durch die unglaubliche Ressourcenverschwendung, den hohen CO2-Ausstoß und den Abbau des Regenwaldes für Futtermittel-Anbauflächen eindeutig überschreitet sowie unser Gesundheitssystem belastet.

VIER PFOTEN fordert gemeinsam mit anderen europäischen Tier- und Umweltschutzrganisationen in einem offenen Brief, das diskutierte Verbot nicht zu beschließen: https://www.noconfusion.org/

Rückfragen & Kontakt

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz
Mag. Elisabeth Penz
Telefon: 06643086303
E-Mail: elisabeth.penz@vier-pfoten.org
Website: https://www.vier-pfoten.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright