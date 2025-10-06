FPÖ – Schütz: Ludwig-SPÖ lässt Wiener Spitäler verfallen

Wien (OTS) -

„Während die SPÖ-Stadtregierung weiter Unsummen für ideologische Prestigeprojekte verschleudert, wird bei der Gesundheit der Wienerinnen und Wiener der Sparstift angesetzt“, kritisiert FPÖ-Gesundheitssprecherin LAbg. Angela Schütz angesichts der aktuellen Berichte über das drohende Finanzloch von 450 Millionen Euro im Spitals-Investitionsprogramm.

„Dass wichtige Infrastrukturprojekte, die die Gesundheitsversorgung in unserer Stadt langfristig sichern sollen, nun wackeln oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden, ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die auf ein funktionierendes Gesundheitssystem angewiesen sind“, so Schütz weiter. „Während die SPÖ weiterhin alles daran setzt, Nicht-Österreichern, die nie in unser System eingezahlt haben, eine medizinische Vollversorgung zu bieten, werden die Wienerinnen und Wiener mit maroden Spitälern und verschobenen Bauprojekten im Stich gelassen.“

Schütz ortet ein komplettes Versagen von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und den roten Managern des Wiener Gesundheitsverbunds (Wigev): „Anstatt für effizientes Wirtschaften und klare Prioritäten zu sorgen, herrscht Missmanagement und Chaos. Die Verantwortung dafür trägt eindeutig Stadtrat Hacker, der längst die Kontrolle über das Wiener Gesundheitswesen verloren hat.“

„Es braucht endlich echte Profis statt parteipolitisch besetzter Versorgungsposten. Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht auf moderne, sichere und funktionierende Spitäler – und nicht auf ein weiteres SPÖ-Sparchaos auf Kosten ihrer Gesundheit!“, schließt Schütz.