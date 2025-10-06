Aviso Urban Forum/Städtebund, 10.10.: Buchpräsentation „Frauengerechte Stadt“

Wien (OTS) -

Das Urban Forum lädt in Kooperation mit dem Österreichischen Städtebund zur Präsentation des Handbuchs „Frauengerechte Stadt. Bausteine und Tipps aus der Praxis.“

Das vorliegende Handbuch ist unter anderem unter Mitwirkung des Frauenausschusses des Österreichischen Städtebundes entstanden. Es möchte an zahlreichen Beispielen zeigen, dass es nicht nur möglich ist, sondern für alle kommunalen Akteur:innen eine Verbesserung darstellt, auf die Interessen aller, vor allem auch derer, die nicht so eine laute Stimme haben und/oder zu den Schwächeren gehören, Rücksicht zu nehmen. Das Buch zeigt, welche Chancen in einer verstärkten Implementierung und Weiterentwicklung geschlechtergerechter Planung und Gestaltung der Stadt liegt.

Das Programm:

Einleitung von Renate Brauner , Präsidentin Kuratorium Urban Forum

Keynote von Eva Kail , Stadtplanerin, Gender Planning Expertin

Anschließende Podiumsdiskussion mit Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann, Kathrin Gaál, Wiener Vizebürgermeisterin und Vorsitzende des Frauenausschusses des Österreichischen Städtebundes sowie Eva Kail und Renate Brauner unter der Moderation von Amela Bousaki, Kammerrätin der AK Wien.

Die Daten der Präsentation:

Freitag, 10. Oktober, 17 Uhr

Wiener Rathauskeller, Lehársaal

1010, Rathausplatz 1

Anmeldungen unter office@urbanforum.at (Betreff: Frauengerechte Stadt)