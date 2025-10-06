  • 06.10.2025, 10:25:33
Figl/Korosec: SPÖ-Neos-Stadtregierung spart bei der Gesundheit der Wienerinnen und Wiener

Statt bei der Mindestsicherung oder Verwaltung zu sparen, setzt die SPÖ-Neos-Stadtregierung bei der Gesundheitsversorgung den Rotstift an

Wien (OTS) - 

Laut heutigen Berichten der „Kronen Zeitung“ fehlen im Wiener Gesundheitsverbund derzeit rund 450 Millionen Euro für das laufende Investitionsprogramm zur Modernisierung der städtischen Spitäler. Die ursprünglich bis 2030 mit 3,3 Milliarden Euro geplante Bauoffensive wackelt damit gewaltig.

„Es ist völlig unverständlich, dass die SPÖ-Neos-Stadtregierung beim Thema Gesundheit den Rotstift ansetzt. Statt bei Verwaltung, Bürokratie oder der überzogenen Wiener Mindestsicherung zu sparen, wird nun offenbar bei der Spitalsmodernisierung gekürzt – auf Kosten der Patientinnen und Patienten“, so Landesparteiobmann Markus Figl in einer ersten Reaktion. Schon jetzt müssten viele Wienerinnen und Wiener in teils veralteten Spitälern versorgt werden, während dringend notwendige Investitionen immer weiter hinausgeschoben werden.

Auch Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec übt scharfe Kritik: „Eine moderne Gesundheitsversorgung braucht moderne Infrastruktur – keine Vertröstungen auf unbestimmte Zeit. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss endlich Prioritäten richtig setzen und darf die Wiener Budgetmisere nicht auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten austragen.“

Statt konsequent auf Effizienz und Reformen zu setzen, bleibe die SPÖ beim gewohnten Muster: Während beispielsweise Milliarden in die Wiener Mindestsicherung fließen, wackeln zentrale Zukunftsprojekte im Gesundheitsbereich. „Die SPÖ-Neos Stadtregierung hat ihre Prioritäten völlig verloren. Wir brauchen vor allem endlich echte Reformen in der Sozialpolitik und ein klares Bekenntnis zu einer modernen Gesundheitsversorgung – denn die Gesundheitsversorgung in Wien darf kein Sparobjekt sein“, so Figl und Korosec abschließend.

