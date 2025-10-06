Design trifft Qualität in der Wiener Hofburg

Wien (OTS) -

Am Freitag, 3. Oktober wurden im Rahmen der Designmesse Design District in der Wiener Hofburg die Möbel & Design Guide Awards verliehen sowie der neue Möbel & Design Guide 2026 der Öffentlichkeit vorgestellt Mit der 20. Ausgabe des Premium-Guides laden Autorin Anna M. Del Medico und Herausgeber Michael Stein zu einer inspirierenden Reise durch Österreichs Design- und Einrichtungsszene. Zwanzig Ausgaben spiegeln eine Epoche wider, in der sich die Welt des Wohnens verändert hat. War zu Beginn noch die Eleganz klassischer Formensprache tonangebend, so prägen heute Nachhaltigkeit, digitale Vernetzung und flexible Lebensräume das Design. Handwerkliches Können wurde neu entdeckt, die Klarheit des skandinavischen Minimalismus feierte ebenso Erfolge wie die expressive Avantgarde junger Studios, und auch Materialien erhielten eine zweite Karriere im Zeichen der Ressourcenschonung. Der Guide hat all diese Entwicklungen begleitet, als Chronist, Inspirationsquelle und Navigator durch die Vielfalt.

Neun Kapitel dieser Jubiläumsausgabe spannen den Bogen über die wesentlichen Facetten des Wohnens, von Möbeln und Licht bis zu Textilien. Über die Jahre hat sich der Möbel & Design Guide zu einem Spiegel internationaler Strömungen entwickelt und zugleich als Bühne der heimischen Einrichtungskultur etabliert. Er zeigt, wie globale Trends in Österreich ankommen, mit Traditionen ineinandergreifen und daraus unverwechselbare Ausdrucksformen entstehen. Genau in dieser Balance zwischen internationalem Blick und österreichischem Lebensgefühl liegt seine besondere Qualität. Unverzichtbar bleibt das Verzeichnis der führenden Designshops und feinsten Einrichtungshäuser des Landes, denn ohne das Wo fehlt selbst dem schönsten Was ein Rahmen von Format.

Ein besonderer Akzent liegt auf der Würdigung herausragender Leistungen im gehobenen Einrichtungsfachhandel. Mit dem Möbel & Design Guide Award zeichnet die Redaktion Persönlichkeiten aus, die durch Qualität, Innovationskraft und Haltung Standards setzen und das Bild der österreichischen Einrichtungskultur wesentlich prägen. Der Möbel & Design Guide 2026 ist damit mehr als ein Nachschlagewerk: Er ist Hommage und Wegweiser zugleich. Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte Designentwicklung und ein verlässlicher Kompass für die Zukunft des Wohnens.

Möbel & Design Guide Award – Kompetenz, Qualität und sehr persönliche Note

Die Gewinner des Möbel & Design Guide Awards stehen für besondere Standards in Bezug auf individuelle Dienstleistungen, exklusiven Service und Angebotsvielfalt bekannter nationaler und internationaler Top-Marken sowie für eine entsprechend hochwertige Präsentation. Mit Sonderpreisen werden Unternehmerpersönlichkeiten für ihre außergewöhnlichen, persönliche Leistungen in den Kategorien „Lebenswerk“, „Wohnkonzepte“, „Neueröffnung“, „Monobrand Store“, „Familienunternehmen“ und „Best Home Cinema Experience“ gewürdigt.

Die Preisträger des Möbel & Design Guide Awards

Möbel & Design

AUINGER IDEENREICH FÜR SCHÖNES WOHNEN,

4775 Taufkirchen an der Pram

Raumausstattung

WOHNSTUDIO SCHWAB, 1190 Wien

Küche

SEE+MASCHIK I SIEMATIC BY WOHNWELT MAIER,

4020 Linz

Schlafen

HÄSTENS WIEN - ART OF SLEEP, 1010 Wien

Bad & Wellness

DEISL SAUNA & WELLNESS, 1010 Wien

Outdoor

KRAMER UND KRAMER CONCEPT STORE WIEN,

1010 Wien,

Licht & Leuchten

LICHTPROJEKT, 2333 Leopoldsdorf bei Wien

Tischkultur

ROCHINI, 6830 Rankweil

Multimedia

ALLSOUND, 1050 Wien

Sonderpreis

vergeben an

Lebenswerk

THOMAS UND WOLFGANG FAULMANN, 1190 Wien

Wohnkonzepte

WOHNDESIGN MAIERHOFER DESIGN BASE BRUNN,

2345 Brunn am Gebirge

Neueröffnung

ORTMANN GARTEN x O’STYLE LIVING, 1190 Wien

Monobrand Store

ROCHE BOBOIS, 1010 Wien

Familienunternehmen

DESIGNFLAGSHIP BY EYBL, 1010 Wien

Best Home Cinema Experience

HEIMKINO WELT, 1230 Wien

