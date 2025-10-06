- 06.10.2025, 10:15:03
- /
- OTS0051
Design trifft Qualität in der Wiener Hofburg
Möbel & Design Guide Awards an die Fachhändler des Jahres verliehen sowie die 20. Ausgabe des Möbel & Design Guide vorgestellt
Am Freitag, 3. Oktober wurden im Rahmen der Designmesse Design District in der Wiener Hofburg die Möbel & Design Guide Awards verliehen sowie der neue Möbel & Design Guide 2026 der Öffentlichkeit vorgestellt Mit der 20. Ausgabe des Premium-Guides laden Autorin Anna M. Del Medico und Herausgeber Michael Stein zu einer inspirierenden Reise durch Österreichs Design- und Einrichtungsszene. Zwanzig Ausgaben spiegeln eine Epoche wider, in der sich die Welt des Wohnens verändert hat. War zu Beginn noch die Eleganz klassischer Formensprache tonangebend, so prägen heute Nachhaltigkeit, digitale Vernetzung und flexible Lebensräume das Design. Handwerkliches Können wurde neu entdeckt, die Klarheit des skandinavischen Minimalismus feierte ebenso Erfolge wie die expressive Avantgarde junger Studios, und auch Materialien erhielten eine zweite Karriere im Zeichen der Ressourcenschonung. Der Guide hat all diese Entwicklungen begleitet, als Chronist, Inspirationsquelle und Navigator durch die Vielfalt.
Neun Kapitel dieser Jubiläumsausgabe spannen den Bogen über die wesentlichen Facetten des Wohnens, von Möbeln und Licht bis zu Textilien. Über die Jahre hat sich der Möbel & Design Guide zu einem Spiegel internationaler Strömungen entwickelt und zugleich als Bühne der heimischen Einrichtungskultur etabliert. Er zeigt, wie globale Trends in Österreich ankommen, mit Traditionen ineinandergreifen und daraus unverwechselbare Ausdrucksformen entstehen. Genau in dieser Balance zwischen internationalem Blick und österreichischem Lebensgefühl liegt seine besondere Qualität. Unverzichtbar bleibt das Verzeichnis der führenden Designshops und feinsten Einrichtungshäuser des Landes, denn ohne das Wo fehlt selbst dem schönsten Was ein Rahmen von Format.
Ein besonderer Akzent liegt auf der Würdigung herausragender Leistungen im gehobenen Einrichtungsfachhandel. Mit dem Möbel & Design Guide Award zeichnet die Redaktion Persönlichkeiten aus, die durch Qualität, Innovationskraft und Haltung Standards setzen und das Bild der österreichischen Einrichtungskultur wesentlich prägen. Der Möbel & Design Guide 2026 ist damit mehr als ein Nachschlagewerk: Er ist Hommage und Wegweiser zugleich. Ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte Designentwicklung und ein verlässlicher Kompass für die Zukunft des Wohnens.
Möbel & Design Guide Award – Kompetenz, Qualität und sehr persönliche Note
Die Gewinner des Möbel & Design Guide Awards stehen für besondere Standards in Bezug auf individuelle Dienstleistungen, exklusiven Service und Angebotsvielfalt bekannter nationaler und internationaler Top-Marken sowie für eine entsprechend hochwertige Präsentation. Mit Sonderpreisen werden Unternehmerpersönlichkeiten für ihre außergewöhnlichen, persönliche Leistungen in den Kategorien „Lebenswerk“, „Wohnkonzepte“, „Neueröffnung“, „Monobrand Store“, „Familienunternehmen“ und „Best Home Cinema Experience“ gewürdigt.
Die Preisträger des Möbel & Design Guide Awards
Möbel & Design
AUINGER IDEENREICH FÜR SCHÖNES WOHNEN,
4775 Taufkirchen an der Pram
Raumausstattung
WOHNSTUDIO SCHWAB, 1190 Wien
Küche
SEE+MASCHIK I SIEMATIC BY WOHNWELT MAIER,
4020 Linz
Schlafen
HÄSTENS WIEN - ART OF SLEEP, 1010 Wien
Bad & Wellness
DEISL SAUNA & WELLNESS, 1010 Wien
Outdoor
KRAMER UND KRAMER CONCEPT STORE WIEN,
1010 Wien,
Licht & Leuchten
LICHTPROJEKT, 2333 Leopoldsdorf bei Wien
Tischkultur
ROCHINI, 6830 Rankweil
Multimedia
ALLSOUND, 1050 Wien
Sonderpreis
vergeben an
Lebenswerk
THOMAS UND WOLFGANG FAULMANN, 1190 Wien
Wohnkonzepte
WOHNDESIGN MAIERHOFER DESIGN BASE BRUNN,
2345 Brunn am Gebirge
Neueröffnung
ORTMANN GARTEN x O’STYLE LIVING, 1190 Wien
Monobrand Store
ROCHE BOBOIS, 1010 Wien
Familienunternehmen
DESIGNFLAGSHIP BY EYBL, 1010 Wien
Best Home Cinema Experience
HEIMKINO WELT, 1230 Wien
Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie
Weitere Informationen
weitere Infos und Bilder unter ...
Rückfragen & Kontakt
Willy Lehmann Markenagentur
Mag. Willy Lehmann
Telefon: 06642305999
E-Mail: willy@lehmann.co.at
Website: http://www.lehmann.co.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF