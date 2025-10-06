  • 06.10.2025, 10:07:33
FPÖ – Ecker: „Pensionssystem darf kein Spielplatz für Geschlechterwechsel auf Papier sein“

FPÖ-Frauensprecherin fordert gesetzliche Klarstellung, denn biologische Realität darf nicht ignoriert werden

Wien (OTS) - 

Empört reagierte FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker auf den aktuellen Fall, in dem ein Mann durch eine bloße Personenstandsänderung als „Frau“ früher in Pension gehen darf und das offenbar sogar selbst von der PVA festgestellt wurde. „Das ist ein Schlag ins Gesicht jeder Frau, die ihr Leben lang gearbeitet, Kinder großgezogen oder Angehörige gepflegt hat. Wer sich nur am Papier zur Frau erklärt, darf keine Vorteile im Pensionssystem erhalten. Das ist Missbrauch und kein Fortschritt“, so Ecker.

Der Fall zeige, dass es die schwarz-rot-pinke Regierung verabsäumt habe, klare rechtliche Grenzen zu ziehen. „Hier geht es nicht um Gleichberechtigung, sondern um gezielte Ausnutzung von Gesetzeslücken. Frauenrechte dürfen nicht zum Spielball ideologischer Experimente werden“, betonte die freiheitliche Frauensprecherin.

„Es braucht rasch eine sofortige gesetzliche Klarstellung. Es darf keine Pensionsvorteile ohne biologische Grundlage geben“, so Ecker, die konkret eine klare Definition des Geschlechts in allen sozialrechtlichen Bestimmungen sowie Schutz der Fairness zwischen Männern und Frauen im Sport und in allen anderen Bereichen, eben auch hinsichtlich der Pension, forderte.

„Die Politik muss endlich wieder die Realität anerkennen. Frauen brauchen gerechte Rahmenbedingungen, keine bürokratischen Tricks, die biologische Unterschiede leugnen. Solche Fälle zerstören das Vertrauen in unser Sozialsystem. Unser Pensionssystem darf kein Spielplatz für einen Geschlechterwechsel auf dem Papier sein“, betonte Ecker.

