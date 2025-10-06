  • 06.10.2025, 10:03:06
A Christmas Comedy: Impuls Preis der ARD Degeto Film geht in die 11. Runde

Frankfurt am Main (OTS) - 

Seit 2014 ist der Impuls Preis der ARD Degeto Film das Sprungbrett für Nachwuchstalente in der Filmbranche - und geht 2025 bereits in die elfte Runde. Im Fokus steht in diesem Jahr das Motto "A Christmas Comedy" und damit ein Genre, das wie gemacht ist für einen heiteren Filmabend im Familienkreis: die Weihnachtskomödie.

Die Abschlussjahrgänge der deutschsprachigen Filmhochschulen sind aufgerufen, ein Exposé für den ARD-Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" und die ARD Mediathek einzureichen. Ob chaotische Festtafel, unerwartete Romanze oder friedvolle Versöhnung nach dem großen Knall - alles ist erlaubt, solange Humor und Herz mitspielen.

"Wir suchen Stimmen, die Weihnachten neu erzählen - mit Witz, Überraschung und dem Mut, auch hinter die funkelnden Lichter zu blicken", so Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film. "Die Weihnachtskomödie lebt davon, dass sie uns gleichermaßen zum Lachen bringt und berührt. Der Impuls Preis ist die Bühne für junge Talente, die Traditionen spielerisch auf den Kopf zu stellen und dabei Geschichten zu erfinden, die mitten ins Herz treffen. Vielleicht entsteht so der Film, den wir in ein paar Jahren alle fest im Jahreskalender haben - ein neuer Klassiker, den man nicht nur schaut, sondern feiert."

Teilnehmen können Studierende deutschsprachiger Filmhochschulen in den Bereichen Drehbuch, Regie oder Creative Producing, die kurz vor dem Abschluss stehen. Auf die Gewinner:innen wartet ein Treatmentauftrag im Wert von 7.500 Euro - und die Chance, die eigene Idee bis zum fertigen Drehbuch zu entwickeln.

Besonderes Augenmerk liegt auf zeitgemäßen, vielfältigen Perspektiven: Willkommen sind Stoffe, die Diversität sichtbar machen - ob LGBTQI+, BIPoC, Migration, Religion, Ost-Sozialisation, Inklusion, unterschiedliche Generationen oder soziale Herkunft.

Einsendeschluss ist der 30. November 2025.

Weitere Infos unter https://www.degeto.de/impuls/

Rückfragen & Kontakt

ARD Degeto Film
Kommunikation und Presse
Natascha Liebold
Tel.: 069/1509-346
E-Mail: natascha.liebold@degeto.de

