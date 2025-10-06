FORSTINGER nimmt wieder Fahrt auf: Flagship-Filiale in Neunkirchen eröffnet - Personal wird aufgestockt

Tulln (OTS) -

Nach herausfordernden Jahren und in Zeiten generell starker Belastung für die heimische Wirtschaft setzt Österreichs führender Autozubehör- und Werkstatt-Spezialist ein starkes Zeichen: FORSTINGER eröffnet eine neue, topmoderne Filiale in Neunkirchen. Beim Personal setzt man ebenfalls auf Wachstum.

Die letzten Jahre waren für FORSTINGER von einem konsequent umgesetzten Sanierungskonzept geprägt. „Mit der Zahlung der letzten Quote im September 2025 ist das Sanierungsverfahren abgeschlossen. Die Neueröffnung in Neunkirchen steht daher nicht nur für Expansion, sondern auch für die erfolgreiche Rückkehr zu einem langfristig soliden Wachstumskurs“, so FORSTINGER-Geschäftsführer Harald Chromy (CFO).

„Mitarbeitende, Handelspartner*innen, alle haben einen harten Sparkurs mitgetragen. Vor diesem Hintergrund und obwohl die Belastungen für die österreichische Wirtschaft hoch sind, hat es besonderen Symbolcharakter, ein solches Projekt umsetzen zu können“, betont Rudolf Bayer, Geschäftsführer (CEO) FORSTINGER. „Mit der neuen Filiale in Neunkirchen bieten wir unseren Kund*innen nicht nur ein deutlich verbessertes Einkaufserlebnis und modernste Werkstattleistungen, wir zeigen auch wofür FORSTINGER heute steht: Ein modernes Unternehmen, das serviceorientierte, leistbare Mobilität und ein Top Preis-Leistungsverhältnis bietet.“

Die feierliche Eröffnung am 3. Oktober erfolgte gemeinsam mit Hermann Hauer, Abgeordneter zum NÖ Landtag in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

In Neunkirchen war FORSTINGER bereits zuvor vertreten. Die alte Filiale entsprach jedoch nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Der neue Standort, Am Spitz 6A, im ehemaligen Autohaus Zezula, erfüllt nun modernste Standards. Kund*innen erwarten attraktive Eröffnungsangebote, ein innovatives Shop-Konzept, hochqualitative Werkstattleistungen, selbstverständlich inklusive §57a-Überprüfung und ausreichend Parkplätze. Für zeitgemäße Nachhaltigkeit sorgen unter anderem eine Photovoltaikanlage und zwei E-Tankstellen.

Auch das Personal wird aufgestockt. Für die Standorte in ganz Österreich werden derzeit 40 Vollzeit-Mitarbeiter*innen sowie saisonale Reifenmonteur*innen gesucht. Allein in Niederösterreich sind Stellen für 18 Reifenmonteur*innen und 9 weitere Mitarbeiter*innen zu besetzen, darunter 1 Reifenmonteur*in und 2 KFZ-Techniker*innen für Neunkirchen. Alle Details zu den offenen Stellen: https://www.forstinger.com/Karriere/

Über FORSTINGER

Das Unternehmen mit Sitz in Tulln/NÖ und einem Umsatz von >70 Mio. EUR (2024) ist der führende österreichische Spezialist für Autozubehör, Reifen und Ersatzteile. Es beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter*innen und unterhält 69 Filialen in ganz Österreich, an die 68 Fachwerkstätten angeschlossen sind. FORSTINGER ist der einzige Anbieter in ganz Österreich, der Zubehör, Ersatzteile sowie Fachwerkstattleistungen flächendeckend, preislich attraktiv und offen für alle anbietet – schwerpunktmäßig für Autos, aber auch für Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter, Mopeds und Motorräder.

Die Kombination aus Produkt und Fachwerkstatt sorgt für serviceorientierte One-Stop-Shop-Lösungen. FORSTINGER steht seinen Kund*innen bei sämtlichen Belangen der Mobilität zur Seite - mit Kundenservice, kompetenter Beratung und Dienstleistungen. Produkte aus dem Shop können sofort eingebaut werden. Beim Auto inkludieren die umfassenden Fachwerkstatt-Leistungen natürlich auch §57a Überprüfungen, Reparatur und Wartung von E-Autos bis hin zu Reifenservice und -depot. Die meisten Fachwerkstätten sind auch BOSCH Modulpartner – eine Qualitätsauszeichnung für Werkstätten. Dafür werden die Mitarbeiter*innen direkt von BOSCH in einem umfassenden Schulungsprogramm zertifiziert, sodass Abgasmessungen, Klimaservice und Kalibrierungen nach Scheibeninstandsetzungen fachmännisch, kompetent und mit modernsten Geräten durchgeführt werden können. Services laut Herstellervorgaben können professionell gemacht werden und die Garantie- und Gewährleistung der Hersteller bleibt somit erhalten.

Neben dem Schwerpunkt auf Fachwerkstätten und attraktiven Eigenmarken setzt FORSTINGER auch weiterhin auf den Verkauf von Markenprodukten. So ist das Unternehmen flächenmäßig der größte Anbieter von THULE Produkten, wie Fahrradträgersystemen und Dachboxen. Ebenfalls angeboten werden Pflegeprodukte von SONAX, diverse Schmiermittel von LIQUI MOLY oder EUROLUB, Autobatterien von BOSCH und BANNER, Scheibenwischer von BOSCH oder Reifen von BRIDGESTONE, SAILUN, LASSA. Zudem fungiert das Unternehmen als Händler im Zweiradbereich für Roller, Mopeds, Motorräder, E-Motorräder, E-Bikes und E-Scooter, die von FORSTINGER auch serviciert werden. Auch Pkw-Anhänger werden von FORSTINGER angeboten – und zwar vom größten österreichischen Hersteller GW WIENER NEUSTADT INTEGRATIVE BETRIEBE GmbH, der Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt. Die Partnerschaft besteht seit vielen Jahren und ist nicht nur ein Bekenntnis zu Präzision, Qualität und dem Produktionsstandort Österreich, sondern auch ein Beispiel für gelebte soziale Verantwortung.

In den digitalen Bereich wird gezielt investiert. Ein neuer Webshop mit einem über das Angebot in den Filialen hinausgehenden, breiten Produktportfolio ermöglicht beispielsweise eine einfache und bequeme Direktlieferung nach Hause oder in eine ausgewählte Filiale (Click & Collect). Zukünftig will man verstärkt auf klimaschonende Mobilitätslösungen setzen und weiterhin einen starken Fokus auf die Fachwerkstätten legen – mit einem Angebot, das keine Wünsche offenlässt, um in Alltag, Beruf und Freizeit sorgenfrei mobil zu sein und zu bleiben, und das über alle Bereiche hinweg ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

https://www.forstinger.com/