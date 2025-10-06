„Woche des Kalenders“ 2025: Branchenaktion in 140 Papierfachhandelsgeschäften

Wien (OTS) -

„In der ‚Woche des Kalenders‘ präsentiert der österreichische Papierfachhandel sein attraktives Angebot: Ein breit gefächertes Sortiment an Buch- und Bildkalendern sowie Beratung und Service“, umreißt der Obmann des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Andreas Auer, das Ziel der Aktion.

„Wer im Aktionszeitraum einen Buch- oder Bildkalender ersteht, erhält darüber hinaus selbstklebende Notizzettel als Geschenk dazu“, so Auer. Eine Liste der teilnehmenden Papierfachhändler:innen findet sich auf https://www.papierundspiel.at.

140 Papierfachhandelsgeschäfte in ganz Österreich sind bei der zwölften Ausgabe der jährlichen „Woche des Kalenders“ mit dabei. Die Aktion findet in Kooperation mit den Sponsoren Korsch Verlag, Leuchtturm1917 und Moleskine statt und soll einen Anreiz zum Kalenderkauf bieten. „Zu Weihnachten und insbesondere zum Jahreswechsel sind Kalender gern gesehene, attraktive Geschenke. Denn trotz mancher digitalen Möglichkeiten wollen die meisten KonsumentInnen einen Kalender aus Papier. Überzeugen Sie sich vom umfangreichen Angebot des österreichischen Papierfachhandels“, so Branchensprecher Auer abschließend. (PWK413/DFS)

Die „Woche des Kalenders“ finden Sie auch auf Facebook: https://www.facebook.com/wochedeskalenders/