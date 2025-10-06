AVISO! FPÖ steigt auf Kosten-Bremse! Nein zur Grünen Zone in Mödling

Mödling (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Stadtgruppe Mödling mit NR gf. Bezirksparteiobmann Stadtrat Harald Thau sowie FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl zum Thema „FPÖ steigt auf Kosten-Bremse! Nein zur Grünen Zone in Mödling“ einzuladen.

Thema: „FPÖ steigt auf Kosten-Bremse! Nein zur Grünen Zone in Mödling“

Teilnehmer/Redner: Abg. zum NR gf. FPÖ Mödling Bezirksobmann StR Harald Thau sowie FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl

Zeit: Donnerstag, 9. Oktober 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ

Ort: Waldgasthaus Bockerl, An der goldenen Stiege 22, 2340 Mödling

Bitte um Anmeldung bis 8. 10. 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.