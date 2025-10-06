- 06.10.2025, 09:42:33
AVISO! FPÖ steigt auf Kosten-Bremse! Nein zur Grünen Zone in Mödling
Pressekonferenz am 8.10. mit Harald Thau und Hubert Keyl
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Stadtgruppe Mödling mit NR gf. Bezirksparteiobmann Stadtrat Harald Thau sowie FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl zum Thema „FPÖ steigt auf Kosten-Bremse! Nein zur Grünen Zone in Mödling“ einzuladen.
Thema: „FPÖ steigt auf Kosten-Bremse! Nein zur Grünen Zone in Mödling“
Teilnehmer/Redner: Abg. zum NR gf. FPÖ Mödling Bezirksobmann StR Harald Thau sowie FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl
Zeit: Donnerstag, 9. Oktober 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ
Ort: Waldgasthaus Bockerl, An der goldenen Stiege 22, 2340 Mödling
Bitte um Anmeldung bis 8. 10. 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
