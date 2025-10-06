Pitch, please: Umfrage zur Fairness von Pitches gestartet

Wien (OTS) -

Gratis-Kreativleistungen sind in Österreich traurige Realität: Immer wieder werden Agenturen bei Direktvergaben aufgefordert, umfangreiche Ideen und Konzepte zu entwickeln – teils ohne jede Abgeltung. „Das ist nicht nur unfair gegenüber den Kreativen, sondern schwächt auch die gesamte Wertschöpfungskette und damit den Wirtschaftsstandort Österreich“, kritisiert Lukas Fliszar, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien.

Unfaire Pitches schwächen Wertschöpfung und Standort

Um diese Missstände sichtbar zu machen, startet die Fachgruppe nun eine breit angelegte Online-Umfrage. Sie läuft einen Monat und richtet sich sowohl an Unternehmer:innen der Kreativwirtschaft als auch ausschreibende Stellen und Stakeholder:innen.

Abgefragt wird unter anderem, ob es ausreichend Vorbereitungszeit gab, ob kreative Arbeit entlohnt wurde, ob Rückfragen möglich waren, ob Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen klar kommuniziert wurden, ob Feedback erfolgte und wie transparent Juryentscheidungen waren.

„Wir wollen wissen, wie fair Pitches in Österreich tatsächlich sind – diese Umfrage soll ein Stimmungsbild in konkrete Zahlen gießen. Die Ergebnisse werden im Anschluss der Öffentlichkeit präsentiert und mit Vertreter:innen aus Politik und Branchenverbänden intensiv diskutiert, um konkrete Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Es geht hier um nichts Geringeres als einen Kulturwandel, zu welchem diese Initiative einen Beitrag leisten soll“, so der Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien, Lukas Fliszar.

Jetzt mitmachen und sich für faire Bedingungen bei Pitches stark machen:

👉 Umfrage zur Pitch-Kultur für Teilnehmende:

https://forms.gle/6kn2bfTi1jf7Vyy79

👉 Umfrage zur Pitch-Kultur für Ausschreibende:

https://forms.gle/Qaymj5YGK9XXLt2L9

👉 Umfrage zur Pitch-Kultur für Stakeholder:innen:

https://forms.gle/EXnHxRJfr4tzMEDq7