Tag des Mineralwassers 2025: Österreichs Mineralwasserabfüller laden zu attraktiven Aktionen & Gewinnspielen ein

Wien (OTS) -

Der Tag des Mineralwassers am 7. Oktober macht auf den wertvollen Naturschatz, der unberührt aus der Tiefe sprudelt, aufmerksam. Österreichs Mineralwasserabfüller öffnen ihre Türen, verlosen Genussmomente und machen auf die Vielfalt, Tradition und Qualität heimischer Quellen aufmerksam.

Am morgigen 7. Oktober wird der Tag des Mineralwassers zelebriert. Der Aktionstag lädt ein, die Vielfalt der in Österreich anerkannten natürlichen Mineralwasserquellen zu entdecken und die unterschiedliche sensorische Ausprägung, je nach Mineralisierung, wahrzunehmen. Österreichs Mineralwasserabfüller machen den Weg von der Quelle bis zur Erfrischung im Glas auch heuer wieder mit verschiedenen Aktionen und Gewinnspielen sichtbar.

„Nahezu 727 Mio. Liter Gesamtabsatz im In- und Ausland im vergangenen Jahr belegen eindrucksvoll, dass sich natürliches Mineralwasser als Naturprodukt großer Beliebtheit erfreut. Diese Erfolgsbilanz verdanken wir der verantwortungsvollen Arbeit unserer heimischen Abfüller, die wir am Tag des Mineralwassers hautnah erlebbar machen“, berichtet Herbert Schlossnikl, Obmann und Sprecher des Forum Natürliches Mineralwasser.

Erleben, entdecken, gewinnen

Auch in diesem Jahr laden Österreichs Mineralwasserabfüller rund um den Aktionstag zu besonderen Erlebnissen und spannenden Gewinnchancen ein:

Gasteiner verlost am 7. Oktober 1 × 2 Zwei-Tages-Pässe für das „Gastein Sounds“-Festival auf Social Media. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich auf ein spektakuläres Festival-Wochenende von 12. bis 13. Dezember inmitten des winterlichen Bergpanoramas des Gasteinertals mit Acts wie Cro, Ikkimel, Ski Aggu und SDP freuen.



Top-Durstlöcher von ursprünglicher Reinheit

Dass Mineralwasser ein fester Bestandteil der ausgewogenen Ernährung der Österreicherinnen und Österreicher ist, zeigt die Mineralwasserbilanz des Vorjahres. Pro Kopf genossen die Österreicherinnen und Österreicher im Jahr 2024 86,5 Liter; bevorzugt wird mit einem Marktanteil von 54 % „prickelndes“ Mineralwasser, gefolgt von stillem und „mildem“ Mineralwasser. Natürliches Mineralwasser stammt aus unterirdischen, oft jahrtausendealten Wasservorkommen und wird direkt an der Quelle abgefüllt.

„In den letzten zehn Jahren verzeichnen wir eine konstant hohe Nachfrage für natürliches Mineralwasser. Das regionale Naturprodukt zählt zu den am strengsten geregelten Lebensmitteln in Österreich und bietet mit den natürlichen Mineralstoffen und Spurenelementen eine bestimmte ernährungsphysiologische Wirkung. Am Tag des Mineralwassers laden wir daher alle Menschen in Österreich ein, neue Facetten des Naturprodukts zu entdecken“, so Herbert Schlossnikl.

Über das Forum Natürliches Mineralwasser

Das Forum Natürliches Mineralwasser informiert seit mehr als 30 Jahren über diese wertvolle Ressource. Als Kommunikationsplattform vertreten wir die Positionen der Mineralwasserabfüller und berücksichtigen die Besonderheiten der einzelnen Quellen. Im Jahr 1987 gegründet, vereint das Forum heute die bedeutendsten Mineralwasserunternehmen Österreichs. Sie vertreiben folgende Marken: Alpquell, Astoria, Frankenmarkter, Gasteiner, Juvina, Lebensquell, Long Life, Montes, Peterquelle, Preblauer, Römerquelle, SilberQuelle, Tiroler Quelle, Vitus-Quelle, Vöslauer und Waldquelle. www.forum-mineralwasser.at