Lotto: Doppeljackpot - am Mittwoch geht es um 2,2 Millionen Euro

Jackpot beim Joker zweimal geknackt – je 172.000 Euro

Wien (OTS) - 

Aus dem Lotto Jackpot, der bei der Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag entstanden ist, hat sich am Sonntag ein Doppeljackpot entwickelt. Es hat nämlich neuerlich keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben, und damit blieb der Gewinntopf für den ersten Rang verschlossen. Die Summe für den oder die Sechser wird sich somit bis zur Mittwochs-Ziehung auf rund 2,2 Millionen Euro erhöhen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn, der über die Spieleseite win2day per Lotto Normalschein erzielt wurde. Im dritten von fünf Tipps befand sich jene Kombination, die schließlich rund 85.000 Euro wert war.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus ist ein Sechser ausgeblieben. Die Sechser Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Dadurch erhalten 44 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 5.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker wurde der Jackpot zweimal geknackt. Eine:e Tiroler:in und ein win2day-User sagten „Ja“ zur richtigen Ziffernkombination und erhalten dafür jeweils mehr als 172.000 Euro. Der win2day-User versuchte dabei sein Glück mit zwei Tipps und war im zweiten Versuch erfolgreich. Ein weiterer win2day-User hätte ebenfalls die richtige Joker Zahl gehabt, allerdings verzichtete er, „Ja“ zu sagen, wodurch ihm ein sechsstelliger Gewinn entgangen ist.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 5. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

