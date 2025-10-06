AI-Gerätefamilie wächst: Magenta präsentiert AI-Phone Pro

WIEN (OTS) -

Magenta Telekom macht Künstliche Intelligenz für alle zugänglich

Pro-Leistung zu günstigem Preis: ab 0 Euro im Smartphone Tarif

Verkauf startet ab dem 14. Oktober in Österreich und neun weiteren Ländern

Magenta Telekom erweitert die AI-Gerätefamilie um ein neues Modell. Das AI-Phone Pro ist ab dem 14. Oktober erhältlich. Auch das Pro Modell hat mit dem Perplexity-Assistenten und der Integration von Picsart in die Kamera starke AI-Unterstützung an Board. Zusätzlich überzeugt es durch eine bessere Hardware, erweiterte Funktionen und ein starkes Eco Rating. So bietet Magenta mit dem AI-Phone Pro, dem AI-Phone und dem AI-Tablet für jedes Bedürfnis ein passendes Angebot und macht Künstliche Intelligenz für alle zugänglich.

Das AI-Phone Pro ist in Kombination mit einem Smartphone-Tarif ab 0 Euro erhältlich. Kundinnen und Kunden profitieren von dem integrierten Perplexity-Assistenten, der Fragen beantwortet und im Alltag unterstützt – sei es als persönlicher AI-Sekretär, beim Finden von Rezeptideen, beim Erzählen einer Gute-Nacht-Geschichte oder beim Übersetzen von Texten. Als Multitalent erkennt der AI-Assistent auch Objekte vor der Kamera und interagiert mit Bildschirminhalten. So ist er ein praktischer Helfer für den Alltag.

Neben dem Perplexity Assistenten, der dauerhaft auf dem Gerät bleibt, ist auch ein 18-monatiges Perplexity Pro Abonnement enthalten. Zusätzlich profitieren Kundinnen und Kunden von einer 12-monatigen Picsart Pro Lizenz mit 500 zusätzlichen Credits je Monat für die Gestaltung individueller Avatare und Hintergründe. So können Bilder spielend leicht bearbeitet werden.

Gestochen scharfe Bilder dank Triple-Kamera

Das AI-Phone Pro kommt als neues T-Phone 3 Pro auf den Markt. Es verfügt über ein 6.8" großes, hochauflösendes Display mit 120 Hertz und überzeugt mit seiner Kamera. Die leistungsstarke Triple-Kamera bringt eine Bildstabilisierung und AI-gestützte Bildoptimierung von Picsart mit. Der upgedatete Prozessor sorgt dafür, dass auch komplexe Anwendungen flüssig laufen. Damit richtet sich das Gerät sowohl an Alltagsnutzer:innen als auch an Menschen, die Wert auf leistungsstarke Ausstattung legen. Gleichzeitig überzeugt das Modell mit seinen Nachhaltigkeitsmerkmalen: Es hat das #GreenMagenta Label und ein ausgezeichnetes Ergebnis von 88/100 im Eco Rating von Smartphones erhalten.

Marktstart in Österreich und neun weiteren Ländern

Das neue AI-Phone Pro ist ab dem 14. Oktober 2025 als T Phone 3 erhältlich. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, Griechenland, Kroatien, Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn, sowie in Nordmazedonien (Launch am 20. Oktober) und Montenegro (23. Oktober).

Bildmaterial: Flickr

Weiterführende Informationen: AI-Phone Pro