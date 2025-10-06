FW-Langthaler: Schluss mit Billigimport-Schlupflöchern – Zollfreigrenze sofort abschaffen!

Wien (OTS) -

Während unsere Betriebe unter Rekordsteuern, Abgaben und Bürokratie leiden, nutzen Billig-Plattformen wie Temu oder Shein weiterhin das Schlupfloch der 150-Euro-Zollfreigrenze, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen – auf Kosten von Steuergerechtigkeit, Arbeitsplätzen und Konsumentenschutz.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert daher die sofortige Abschaffung der Zollfreigrenze. Jeder andere Weg wäre ein weiterer Kniefall vor ausländischen Billigriesen und eine Gefährdung unseres Wirtschaftsstandorts.

So kann die Umsetzung gelingen:

Vorabdatenpflicht für Online-Plattformen: Händler müssen Produktbeschreibung, Wert und Ursprungsland bereits vor Versand digital melden.

Händler müssen Produktbeschreibung, Wert und Ursprungsland bereits vor Versand digital melden. Bearbeitungsgebühr pro Sendung: Eine einheitliche Handling-Fee deckt den Abwicklungsaufwand und sorgt für Kostengerechtigkeit.

Eine einheitliche Handling-Fee deckt den Abwicklungsaufwand und sorgt für Kostengerechtigkeit. Plattform-Haftung: Online-Giganten wie Temu oder Shein müssen für korrekte Deklarationen und die Einhaltung europäischer Standards haften – bei Verstößen drohen hohe Strafen bis hin zur Sperre.

Online-Giganten wie Temu oder Shein müssen für korrekte Deklarationen und die Einhaltung europäischer Standards haften – bei Verstößen drohen hohe Strafen bis hin zur Sperre. Einsatz moderner Technologien: Digitale Systeme und KI-gestützte Risikoanalysen ermöglichen, verdächtige Sendungen effizient herauszufiltern und gezielt zu prüfen – ohne den Apparat aufzublähen.

Blick ins Ausland: Die USA haben ihre Zollfreigrenze bereits abgeschafft – Österreich und die EU dürfen hier nicht länger hinterherhinken.

„Es ist höchste Zeit, dass die Regierung handelt. Wer zusieht, wie ausländische Plattformen Steuern umgehen und unsere Händler in den Ruin treiben, verspielt die Zukunft unseres Standorts. Wir fordern die sofortige Abschaffung der Zollfreigrenze – mit klaren Regeln, moderner Technik und echter Fairness für unsere Wirtschaft“, so FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler abschließend.