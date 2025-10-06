  • 06.10.2025, 08:35:33
  • /
  • OTS0015

Installation: Donald Trump

Die versäumten Möglichkeiten der EU

Wien (OTS) - 

Die Installation Donald Trump verweist darauf, dass die EU ihre Möglichkeiten nach 1989 nicht wahrgenommen hat: stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden (Lissaboner Vertrag), eine Freihandelszone vom Atlantik bis zum Ural (Christoph Leitl). Stattdessen unterwirft sich die EU Donald Trump, um der Russischen Föderation eine strategische Niederlage zuzufügen, wozu sie militärisch auch im Ansatz nicht in der Lage ist. Vielmehr ist der Niedergang der EU evident: Energie (hohe US Preise), Produktion (Deindustrialisierung), Waffen (nicht wirklich wirksam gegen die Drohnen, Oreschniks etc. der Russischen Föderation), Technologie (große Schäden durch Keine Intelligenz), Bruch mit der UN Deklaration der Menschenrechte. Waren es 2008 noch rund 2 Billionen Dollar, die im Rahmen der US Finanzkrise auf Kosten der Welt gingen (mit Millionen Toten im Kontext), so sind es heute rund 40 Billionen Dollar US Schulden, für die die Welt zahlen soll. Dazu gibt es friedliche Alternativen: Photon. Ohne Umverteilung von EU Geldern für die kriegerischen Baltischen Staaten, Polen, Dänemark etc. und für ihre verfehlte Kriegspolitik.

Rückfragen & Kontakt

Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
E-Mail: arlt@arltherbert.at
Website: https://www.arltherbert.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright