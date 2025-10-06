Wien (OTS) -

Die Installation Donald Trump verweist darauf, dass die EU ihre Möglichkeiten nach 1989 nicht wahrgenommen hat: stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden (Lissaboner Vertrag), eine Freihandelszone vom Atlantik bis zum Ural (Christoph Leitl). Stattdessen unterwirft sich die EU Donald Trump, um der Russischen Föderation eine strategische Niederlage zuzufügen, wozu sie militärisch auch im Ansatz nicht in der Lage ist. Vielmehr ist der Niedergang der EU evident: Energie (hohe US Preise), Produktion (Deindustrialisierung), Waffen (nicht wirklich wirksam gegen die Drohnen, Oreschniks etc. der Russischen Föderation), Technologie (große Schäden durch Keine Intelligenz), Bruch mit der UN Deklaration der Menschenrechte. Waren es 2008 noch rund 2 Billionen Dollar, die im Rahmen der US Finanzkrise auf Kosten der Welt gingen (mit Millionen Toten im Kontext), so sind es heute rund 40 Billionen Dollar US Schulden, für die die Welt zahlen soll. Dazu gibt es friedliche Alternativen: Photon. Ohne Umverteilung von EU Geldern für die kriegerischen Baltischen Staaten, Polen, Dänemark etc. und für ihre verfehlte Kriegspolitik.