AVISO: Pressekonferenz zur Ausweitung des Öffentlichen Impfprogramms

Am 10. Oktober 2025 findet eine Pressekonferenz zur Ausweitung des Öffentlichen Impfprogramms statt. Ab Ende 2025 stehen auch Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose (Herpes Zoster) kostenlos für Personen ab 60 Jahren sowie definierte Risikogruppen zur Verfügung. Damit setzen Bund, Länder und Sozialversicherung einen weiteren zentralen Schritt in Richtung flächendeckender Gesundheitsprävention.

Teilnehmer:innen der Pressekonferenz:

Korinna Schumann , Bundesministerin für Gesundheit

, Bundesministerin für Gesundheit Karlheinz Kornhäusl , Gesundheitslandesrat Steiermark

, Gesundheitslandesrat Steiermark Andreas Huss, Obmann der ÖGK

Im Rahmen der Pressekonferenz werden die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung präsentiert. Zusätzlich wird auf die gesundheitspolitische Relevanz der Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose eingegangen, die – insbesondere bei älteren Menschen – vor schweren Erkrankungsverläufen schützen.



Datum: Freitag, 10. Oktober 2025

Uhrzeit: 12:30–13:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Stubenring 1, 1010 Wien Pressezentrum 5. Stock – Bitte den Besucher:inneneingang benützen.

