- 06.10.2025, 08:29:33
- /
- OTS0011
AVISO: Pressekonferenz zur Ausweitung des Öffentlichen Impfprogramms
Kostenlose Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose ab Ende 2025 für Menschen ab 60 und Risikogruppen
Am 10. Oktober 2025 findet eine Pressekonferenz zur Ausweitung des Öffentlichen Impfprogramms statt. Ab Ende 2025 stehen auch Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose (Herpes Zoster) kostenlos für Personen ab 60 Jahren sowie definierte Risikogruppen zur Verfügung. Damit setzen Bund, Länder und Sozialversicherung einen weiteren zentralen Schritt in Richtung flächendeckender Gesundheitsprävention.
Teilnehmer:innen der Pressekonferenz:
- Korinna Schumann, Bundesministerin für Gesundheit
- Karlheinz Kornhäusl, Gesundheitslandesrat Steiermark
- Andreas Huss, Obmann der ÖGK
Im Rahmen der Pressekonferenz werden die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung präsentiert. Zusätzlich wird auf die gesundheitspolitische Relevanz der Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose eingegangen, die – insbesondere bei älteren Menschen – vor schweren Erkrankungsverläufen schützen.
Datum: Freitag, 10. Oktober 2025
Uhrzeit: 12:30–13:30 Uhr
Ort: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Stubenring 1, 1010 Wien Pressezentrum 5. Stock – Bitte den Besucher:inneneingang benützen.
Um Anmeldung unter kommunikation@sozialministerium.gv.at wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO