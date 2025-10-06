Großer Andrang beim 3. „Tag der offenen Lehrwerkstätte“ von Baumit

Wopfing (OTS) -

Bereits zum dritten Mal öffnete die Baumit Zentrale in Wopfing die Türen zur Lehrwerkstätte für Interessierte aus dem Piestingtal und Umgebung. Unter dem Motto „Komm vorbei und mach dir selbst ein Bild“ nutzten zahlreiche Jugendliche, potenzielle Berufseinsteiger:innen und deren Eltern die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen eines innovativen Produktionsbetriebs zu werfen. Baumit setzt damit einen klaren Fokus auf Karrierechancen für Jugendliche.

„ Das Interesse der jungen Besucher:innen war erneut beeindruckend. Ich hoffe, dass wir wieder einige von ihnen für eine Karriere mit Lehre bei Baumit begeistern konnten. Zumal wir nicht nur in Wopfing, sondern auch international für Berufseinsteiger:innen so einiges zu bieten haben “, freut sich Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH, über eine gelungene Veranstaltung.

Spannendes Programm mit tiefen Einblicken in den Produktionsalltag

An den Stationen Elektro- und Metalltechnik, Industrie 4.0, 3D-Druck und Robotics konnten die Besucher:innen gemeinsam mit den Baumit Ausbildner:innen und Lehrlingen Werkzeuge direkt ausprobieren, diskutieren und die Vielfalt der Berufsmöglichkeiten kennenlernen. Auch Führungen durch die Instandhaltung mit Schwerpunkt Schweißtechnik boten praxisnahe Einblicke und die Möglichkeit, herauszufinden, welcher Lehrberuf der passendste ist.

„ Wir suchen für den Standort Wopfing Lehrlinge in den Bereichen Metalltechnik, Mechatronik, Prozesstechnik, Elektrotechnik und heuer auch Baumaschinentechnik. Besonders wichtig ist uns, dass die Jugendlichen nicht nur ihr Handwerk lernen, sondern auch den sprichwörtlichen Blick über den Tellerrand werfen. Deshalb entwickeln wir unseren Ausbildungsplan laufend weiter – moderner und praxisnäher von Jahr zu Jahr “, erklärt Karl Postl, Ausbildungsleiter der Baumit Lehrwerkstätte.

Lehre mit Matura: Ein Erfolgsmodell im Piestingtal

Der Baumit Standort Wopfing ist auch Träger der Initiative „Lehre mit Matura“ für das gesamte Piestingtal, die heuer bereits ins zweite Schuljahr (2025/26) geht. Am Programm steht aktuell das Maturafach Deutsch. „Mehr als ein Drittel unserer Lehrlinge entscheidet sich inzwischen für die Lehre mit Matura – einige haben diese bereits sehr erfolgreich abgeschlossen“, so Postl weiter.

