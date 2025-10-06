  • 06.10.2025, 08:08:33
Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

314 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 5. Oktober 2025

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben fünf Pkw-Lenker, ein Moped-Lenker, ein Radfahrer und ein Pkw-Mitfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 4. Oktober 2025, im Bezirk Amstetten, Niederösterreich, bei dem der oben erwähnte Pkw-Mitfahrer getötet wurde. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker fuhr alkoholisiert und ohne gültiger Lenkberechtigung als er rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw in weiterer Folge mit der Fahrerseite gegen einen weiteren Baum, ehe der Pkw zum Stillstand kam. Ein 17-jähriger Mitfahrer verstarb sofort an der Unfallstelle. Ein weiterer Mitfahrer wurde schwer verletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Der 18-jährige Lenker blieb unverletzt. Am Wochenende verunglückten vier der acht verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L, drei auf Landesstraßen B und einer auf einer Autobahn ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, Oberösterreich und in Tirol und je einer in Salzburg und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in fünf Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen Vorrangverletzung und in einem Fall Alkohol, Drogen oder Medikamente. Drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und alle Verkehrstote waren österreichische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 5. Oktober 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 314 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 282 und 2023 322.

