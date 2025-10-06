  • 06.10.2025, 08:00:34
  • /
  • OTS0005

Martinisaison mit Gansl- und veganem Gansl Burger

Ganslzeit in Wien Rudolfsheim

Wien (OTS) - 

Im Bierlokal Hawidere werden ab 4. Nov. wieder Gansl vom Biohof Weber aus dem Waldviertel serviert. „Es ist uns enorm wichtig Gänse aus biologischer Haltung zu verarbeiten, da die Gänsezucht zu oft mit Tierleid verbunden ist“ so Dominique Schilk, Geschäftsführerin des Hawidere.

Wie schon die Jahre zuvor werden die Gansln als Pulled Goose zubereitet und vier verschiedene Burger angeboten.

Erstmals gibt es heuer auch vegane Gansl Burger im Lokal. „Wir haben ein halbes Jahr getestet und verkostet um auch den Veganern einen adäquaten Genuss zur Ganslzeit zu ermöglichen“ so Schilk. „Schlussendlich fanden wir mit Jackfruit den idealen Fleischersatz für Gansl. Wir können nun unseren Gästen zwei Varianten unseres VeGansl anbieten.“

Für die Abrundung des perfekten Gansl Genusses gibt es zu jedem Gansl Burger eine Bierempfehlung aus der reichahltigen Fassbierauswahl des Hawidere (14 Fassbiere).

Täglich von 16 - 24 Uhr (Do-Sa bis 1 Uhr) geöffnet
Hawidere, Ullmannstraße 31, 1150 Wien

Gansl- & vegane Gansl Burger

Rückfragen & Kontakt

Krammer-Windisch GastronomiebetriebsGes.m.b.H
Adalbert Windisch
Telefon: Tel.: +43 664 8823 03 43
E-Mail: kowara@hawidere.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright