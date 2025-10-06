Martinisaison mit Gansl- und veganem Gansl Burger

Wien (OTS) -

Im Bierlokal Hawidere werden ab 4. Nov. wieder Gansl vom Biohof Weber aus dem Waldviertel serviert. „Es ist uns enorm wichtig Gänse aus biologischer Haltung zu verarbeiten, da die Gänsezucht zu oft mit Tierleid verbunden ist“ so Dominique Schilk, Geschäftsführerin des Hawidere.

Wie schon die Jahre zuvor werden die Gansln als Pulled Goose zubereitet und vier verschiedene Burger angeboten.

Erstmals gibt es heuer auch vegane Gansl Burger im Lokal. „Wir haben ein halbes Jahr getestet und verkostet um auch den Veganern einen adäquaten Genuss zur Ganslzeit zu ermöglichen“ so Schilk. „Schlussendlich fanden wir mit Jackfruit den idealen Fleischersatz für Gansl. Wir können nun unseren Gästen zwei Varianten unseres VeGansl anbieten.“

Für die Abrundung des perfekten Gansl Genusses gibt es zu jedem Gansl Burger eine Bierempfehlung aus der reichahltigen Fassbierauswahl des Hawidere (14 Fassbiere).

Täglich von 16 - 24 Uhr (Do-Sa bis 1 Uhr) geöffnet

Hawidere, Ullmannstraße 31, 1150 Wien

